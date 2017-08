Com hits no repertório, Armandinho grava DVD acústico em Porto Alegre 

Em nova praia

Um Armandinho renovado que se apresentará na terça (8/8) e na quarta-feira (9/8), no Teatro do Bourbon Country, para gravar seu terceiro DVD. Desta vez, o registro será acústico e na cidade natal do artista. No repertório, não faltarão clássicos como Desenho de Deus, Outra Noite que se Vai, Ursinho de Dormir – segundo Armandinho, em uma versão inspirada em Harvest, de Neil Young – e Analua.

– Terei a participação do Vitor Isensee, da banda carioca Braza, que escreveu comigo a letra de Eu Sou do Mar. Como música inédita, terá apenas uma balada romântica chamada Desses Olhos Tenho Medo. O resto será os grandes sucessos e canções lado B que tinham grande potencial de virarem hits, mas acabaram ficando pra trás. Leve, Leve, O Que o Meu Pai Falou Pra Mim, Paz e Amor na Quebrada e Onda do Arraial são exemplos – descreve.

De acordo com Armandinho, boa parte da set list será a mesma de seu primeiro DVD, Ao Vivo, de 2006, que o projetou nacionalmente.

– Estou vivendo um momento em que todas essas músicas estão sendo pedidas de novo, em todos os lugares que vou. Parece que houve um relançamento ao natural – explica o músico.

Porém, diz o cantor, ele não é mais a mesma pessoa de 11 anos atrás. Armandinho vive outro momento – tem outro visual, com cabelo comprido –, que pretende documentar nas duas noites de gravações.

– Quando as pessoas me veem na rua se assustam: "Esse não é o Armandinho". Elas ainda têm aquela imagem minha antiga, de cabelinho raspado, que foi cortado porque o Jack Johnson estava em alta na época. Também o Armando não toca mais de bermuda. Naquele primeiro DVD eu estava de calção, agora só toco de calça, no estilo da galera de POA, do rock gaúcho. Havia gente me dirigindo, e eu não era dono do meu próprio nariz – ressalta.

Para o cantor, é importante que as pessoas vejam sua nova imagem:

– Acho que é hora de mostrar neste acústico a forma mais sincera e pura do jeito que essas músicas foram feitas, com a maturidade de 17 anos que tenho de Armandinho e banda. Estou cantando e interpretando melhor as canções. Isso é uma redescoberta que está me fazendo bem.

Boas ondas afastaram artista da capital

Armandinho vive no Rio de Janeiro há dois anos. Antes, morava em Santa Catarina, após sair de Porto Alegre em 2003. Para o cantor, era obrigação voltar à Capital para fazer um novo registro.

– É na cidade que eu nasci, é na cidade que já foi muito mais alegre do que é hoje. Sinto muita saudade de Porto Alegre. Muita mesmo. Não consigo viver longe do mar. Mas o dia que não puder mais surfar, quem sabe não seja a hora de voltar – reflete o músico.

O DVD que será gravado nesta terça e quarta tem previsão de lançamento para novembro. Com isso, Armandinho pretende encerrar um ciclo para então se reconstruir novamente:

– Quero finalizar a relação com o mesmo grupo de músicas de sucesso com este trabalho e me reinventar. Penso que esse legado de canções que eu tenho terá de ser tocado por muito tempo ainda. Vou levando os shows de acordo com a vontade das pessoas de me escutar.

ARMANDINHO – ACÚSTICO EM PORTO ALEGRE

Terça e quarta-feira, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80).

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: R$ 140 (mezanino, apenas para quarta-feira), R$ 160 (plateia alta), R$ 180 (plateia baixa) e R$ 180 (camarote).

Pontos de venda: bilheteria do Teatro do Bourbon Country (sem taxa de conveniência), Bourbon Shopping NH, Agência Brocker Turismo de Gramado e pelo site ingressorapido.com.br e call center (11) 4003-1212 (com taxa).