Em clipe, Jay-Z recria episódio de "Friends" apenas com atores negros 

O rapper norte-americano Jay-Z divulgou nesta sexta-feira (11) o clipe da música Moonlight, faixa integrante do conceituado álbum 4:44, lançado no final de junho na plataforma de streaming Tidal.

Com uma crítica à indústria da música e do cinema, Jay-Z utiliza a polêmica cerimônia de premiação do Oscar de 2017, quando La La Land – Cantando Estações, longa com protagonistas brancos, foi anunciado erradamente o vencedor na categoria de melhor filme – o prêmio, na verdade, era de Moonlight: Sob a Luz do Luar, filme com elenco negro que dá nome à composição.

No clipe, a crítica aparece recriando um episódio de Friends, série de sucesso entre os anos 1990 e 2000 que possuía apenas protagonistas brancos.

O elenco da versão de Friends mostrada pelo rapper foi composto por Issa Rae, Tessa Thompson, Tiffany Haddish, Lil Rel Howery, Lakeith Stanfield e Jerrod Carmichael.

Assista ao vídeo: