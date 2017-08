Sandy e Pabllo Vittar cantarão juntas no "Criança Esperança"

Parceria

Com sua carreira em ascensão, a cantora drag queen Pabllo Vittar irá se apresentar ao lado de Sandy no palco do Criança Esperança, da TV Globo, segundo informações do jornal Extra. A canção que as duas irão interpretar ainda não foi definida.

A atração irá ao ar no dia 19 de agosto e contará com a participação de nomes como Simone e Simaria, Luan Santana, Nego do Borel, Nando Reis, entre outros.

