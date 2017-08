Tribalistas vão apresentar novo disco em especial na Globo

Voltaram

Passados 15 anos do lançamento do disco que consagrou sucessos como Já Sei Namorar e Velha Infância, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown anunciaram na quarta-feira (9/8) o retorno do projeto Tribalistas. No comunicado, com um vídeo ao vivo no Facebook, o trio revelou que está a caminho um segundo álbum.

– Não é uma volta dos Tribalistas, porque os Tribalistas nunca foram. A gente sempre esteve aí – disse Antunes na transmissão.

Leia mais

Ouça as quatro músicas inéditas dos Tribalistas

Marisa Monte garimpa 30 anos de canções no novo disco, "Coleção"



A última novidade do grupo havia sido a canção Joga Arroz, lançada em 2013 como parte da campanha Casamento Civil Igualitário. Marisa contou que os três sempre realizaram trabalhos juntos nos últimos 15 anos e se encontravam para compor, mas sem pretensão para gravar um novo disco:

– Há um ano e meio surgiu o desejo de fazer um registro. Temos mais músicas juntos, mas essas pareciam mais potentes.

No vídeo, o trio antecipou quatro das 10 canções inéditas do álbum: Diáspora, que narra a saga dos refugiados políticos; Um Só, que reafirma a unidade dos três (¿Um, dois, três / Quando juntos, somos muitos / Somos um só¿); Fora da Memória, balada melancólica e delicada com Marisa no vocal principal; e Aliança, faixa que celebra a união conjugal. As quatro canções já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Segundo Marisa, foram gravadas uma música por dia, com "tudo filmado":

– É um disco que você escuta melhor assistindo – pontuou.

Além do trio principal, os Tribalistas contam com parcerias em suas novas composições de nomes como Dadi, Pretinho da Serrinha e Pedro Baby — filho de Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

— Juntos, nós formamos um super jogador de três pernas — definiu Brown.



Sem título divulgado, o segundo disco dos Tribalistas deve ser lançado no fim deste mês nos formatos de CD e DVD. Também haverá um encarte digital exclusivo para celular criado em parceria com o Spotify e o Facebook — que trará vídeos, cifras, fichas técnicas e fotos do trio.

Na TV

No dia 31 de agosto, será exibido o Especial Tribalistas, na TV Globo, após o jogo entre Brasil e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O programa irá apresentar as canções do segundo disco do trio.