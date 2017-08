VÍDEO: com Nego do Borel e Giovanna Ewbank, Simone e Simaria lançam clipe de "Regime Fechado"

Coleguinhas em ação

Depois do estouro com Loka, música em parceria com Anitta cujo clipe já contabiliza mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, a dupla Simone e Simaria reuniu um time de peso para lançar o vídeo de Regime Fechado, nova música de trabalho.

Leia mais:

"The Voice": Simone e Simaria serão técnicas de versão kids do reality da Globo

"Enlouquecemos com a música", diz Simaria sobre o hit Loka

Simaria: "Por que a mulher não pode ser bem-sucedida e beber uma cachaça?"



Com cenário rústico, o clipe conta uma história em clima de faroeste. Gravado em Goiânia (GO), mostra as cantoras no papel de "bandidas", e conta com a participação de Carlinhos Maia (xerife), Gominho (assistente do xerife), Tirullipa (marido traído), Giovanna Ewbank (como uma forte e decidida donzela), Nego do Borel (o amante) e Bella Falcone. Confira:

Regime Fechado by Simone & Simaria on VEVO .