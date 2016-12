AO VIVO: acompanhe a final do "The voice Brasil" 

A voz

Afonso Capello, Dan Costa, Danilo Franco e Mylena Jardim fazem suas últimas apresentações no reality nesta noite

O The voice Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, às 22h15min, na RBS TV. Depois de disputas acirradas no palco e shows emocionantes, os finalistas Dan Costa (time Lulu Santos), Mylena Jardim (time Michel Teló), Afonso Capello (time Carlinhos Brown) e Danilo Franco (time Claudia Leitte) tentam conquistar o voto do público. Além dos competidores, que cantarão sozinhos, a finalíssima também terá apresentações especiais dos técnicos. ZH acompanha tudo ao vivo.



