Elton John se manifesta sobre a morte de George Michael: "profundamente chocado"

Repercussão

Elton John lamentou, em sua conta no Instagram, a morte do também cantor George Michael nesta sexta-feira, ainda por causas desconhecidas. John escreveu: "Estou profundamente chocado. Perdi um amigo querido – a mais gentil e generosa alma, e um brilhante artista. Meus sentimentos para a família, amigos e todos os seus fãs". Os dois haviam feito uma parceria em 1992, na música Don't let the sun go down on me.

Foto: Divulgação / Divulgação

O cantor e compositor Bryan Adams também comentou a morte de Michael em seu Twitter. "Descanse em paz, George Michael. Não consigo acreditar. Um cantor tão incrível e um ser humano adorável, jovem demais para nos deixar", publicou no microblog.

