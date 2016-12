Filmes para ver nesta quarta-feira

Dicas de TV

OS PÁSSAROS

(The birds) – De Alfred Hitchcock. Com Tippi Hedren. Hitchcock deve mesmo ter infernizado a vida de Hedren, como fica claro no telefilme A garota (2013), que se passa à época em que ambos fizeram Os pássaros: a bela atriz é a própria figura do pavor quando uma multidão de pássaros, sem motivo aparente, começa a infernizá-la. Uma aula de tensão do mestre, protagonizada por uma de suas loiras preferidas. Suspense, EUA, 1963, 120min. Telecine Cult, 19h45min

CIDADE BAIXA

De Sérgio Machado. Com Wagner Moura, Lázaro Ramos e Alice Braga. Na área portuária de Salvador (BA), dois melhores amigos se apaixonam pela mesma prostituta. Machado, que é bom diretor (de Onde a terra acaba e Quincas Berro d'Água), filma com energia esse triângulo amoroso, ao mesmo tempo valorizando a arquitetura da Cidade Baixa e explorando o talento de seus três ótimos protagonistas. Drama, Brasil, 2005, 93min. Canal Brasil, 22h

45 ANOS

(45 years) – De Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling e Tom Courtenay. Enquanto uma mulher planeja a festa de aniversário dos 45 anos de casamento, seu marido recebe uma carta com notícias sobre uma ex-namorada, algo que vai impactar definitivamente a relação. Ótimo filme, superpremiado, mas que vale especialmente pelas atuações de sua dupla de protagonistas, que levou o Urso de Prata no Festival de Berlim – Charlotte, indicada ao Oscar, está espetacular. Drama, Grã-Bretanha, 2015, 95min. Max, 22h

TV aberta:

POR ÁGUA ABAIXO (Flushed away) – De David Bowers e Sam Fell. Animação que conta a história de um rato de estimação expulso de sua "cobertura de luxo" pela... descarga. Ele vai parar nos esgotos de Londres, e tem de aprender a conviver com dificuldades pelas quais nunca havia passado. Animação,

EUA, 2006, 85min. RBS TV, 15h10min

GAROTO CÓSMICO – De Alê Abreu. Primeiro longa do diretor que depois se consagraria com O menino e o mundo (2013), esta animação é uma colorida aventura musical com várias referências da ficção científica na qual crianças do futuro descobrem os segredos de um circo perdido no espaço. Trata-se, também, do último filme com a participação (em voz, claro) do ator Raul Cortez (1932 – 2006). Animação, Brasil, 2007, 75min. TV Brasil, 22h

Streaming:

VIPs – De Toniko Melo. Astro brasileiro afirmando-se internacionalmente, Wagner Moura tem neste filme um de seus trabalhos mais difíceis – e uma

das maiores provas de seu talento. É impressionante a sua capacidade de se reinventar em cada uma das diversas personalidades encarnadas pelo famoso falsário Marcelo Nascimento da Rocha nesta cinebiografia do jovem que foi preso em 2001 depois de se passar por diversas personalidades, algumas bem famosas. Drama, Brasil, 2010, 95min. Disponível na Netflix