Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV

CLOVERFIELD – MONSTRO

(Cloverfield) – De Matt Reeves. Com Mike Vogel, Lizzy Caplan e Jessica Lucas. Um dos filmes mais bem-sucedidos da onda dos falsos documentários de terror que usam imagens supostamente reais para potencializar seu impacto. O que o espectador vê é o que seriam os arquivos de um cartão de memória de uma câmera digital. Nelas está o registro de uma festa de despedida que, bem, trata-se de uma mistura bem interessante de horror, suspense e ficção científica.

Veja. Suspense, EUA, 2008, 80min. Universal Channel, 14h25min

MAIS ESTRANHO QUE A FICÇÃO

(Stranger than fiction) – De Marc Foster. Com Will Ferrell. Muita gente se apressou em tachar este filme estranho de um sub-Charlie Kaufman (roteirista de Adaptação e Quero ser John Malcovich) feito por quem se dá melhor com outro tipo de filme, por assim dizer (o diretor Marc Foster é o mesmo de O caçador de pipas e Guerra mundial Z, e o roteirista Zach Helm só assinou outro longa, A loja mágica de brinquedos). É uma opinião radical demais para com este interessante exercício de imaginação no qual um escritor em crise passa a interagir com o protagonista de seu livro. Mas é preciso gostar do trabalho de Will Ferrell para "entrar" no filme – não é a coisa mais fácil do mundo.

Drama, EUA, 2006, 113min. Max Up, 19h05min

CIDADE DE DEUS

De Fernando Meirelles e Kátia Lund. Com Douglas da Silva, Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Alice Braga e Matheus Nachtergaele. Filme histórico do cinema brasileiro contemporâneo, teve lá algumas contestações em seu lançamento, por conta da estetização da violência e da fome – "cosmetização", para usar a expressão corrente à época, cunhada pela pesquisadora Ivana Bentes em contraposição à "estética da fome" do Cinema Novo. O debate e o barulho em torno do longa valeram mais para uma ampla reflexão sobre a produção nacional como um todo do que ao filme propriamente dito: Cidade de Deus é excelente, e não perdeu em nada a sua atualidade. (Uma dica: um pouco antes, às 18h, o mesmo canal passa Cidade de Deus – 10 anos depois, documentário de Cavi Borges e Luciano Vidigal sobre o que aconteceu com os atores do filme uma década após o seu lançamento.)

Ação, Brasil, 2002, 130min. Canal Brasil, 19h15min

YVES SAINT LAURENT

De Jalil Lespert. Com Pierre Niney, Guillaume Gallienne e Charlotte Le Bon. Boa cinebiografia do estilista especialmente a partir de quando ele é chamado, em 1957, aos 21 anos, para cuidar do futuro da prestigiosa grife de alta costura fundada por Christian Dior. O visual do filme é muito bonito, e a abordagem

de sua complexa personalidade, delicada. Elegante. Drama, França/Bélgica, 2014, 106min. Telecine Cult, 0h15min

TV aberta:

MENORES DESACOMPANHADOS (Unaccompanied minors) – De Paul Feig. Com Dyllan Christopher, Tyler James Williams e Gia Mantegna. Na véspera do Natal, nevasca obriga o fechamento de um aeroporto. Entre os passageiros prejudicados estão dois pequenos irmãos que, entediados, decidem sair da área segura. Comédia dramática, EUA, 2006, 90min. RBS TV, 15h10min