Filmes para ver nesta segunda-feira

Dicas de TV

BUDAPESTE

De Walter Carvalho. Com Leonardo Medeiros. Grande fotógrafo do cinema nacional, Carvalho se aventurou a adaptar a complexa – rica porém difícil – obra literária de Chico Buarque. A vida dupla do protagonista, dividido entre a mulher brasileira (Giovanna Antonelli) e uma nova paixão húngara (Gabriella Hámori), a vontade de fazer poesia e o porto seguro representado pelo trabalho como ghost writer, permitem um rico jogo de espelhos – que, no entanto, é melhor explorado no livro original. Mas o filme é interessante, e seu ator principal, ótimo. Drama, Brasil, 2008, 113min. HBO Plus, 18h

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH

ATÉ QUE A SBÓRNIA NOS SEPARE

De Otto Guerra e Ennio Torresan. Decano da animação brasileira, o gaúcho

Otto Guerra assina essa imaginativa e muito bem-sucedida transposição do universo de Tangos & tragédias para o cinema. Na trama, os personagens criados por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky vivem na Sbórnia, país isolado do restante do mundo por um muro – que um dia é derrubado, em episódio que muda a vida de todos os habitantes do lugar. Animação, Brasil, 2013, 83min. HBO Family, 23h35min

BAIXIO DAS BESTAS

De Cláudio Assis. Com Matheus Nachtergaele, Caio Blat e Dira Paes. O melhor e mais enérgico dos filmes de Assis (de Amarelo manga, Big Jato e A febre do rato), vai à Zona da Mata pernambucana para narrar a história de uma adolescente explorada sexualmente pelo avô, da paixão de um jovem por ela e

de todo o contexto de atraso que os envolve. Um filme duro, mas que vale a pena. Drama, Brasil, 2006, 85min. Canal Brasil, 0h15min

A INVENÇÃO DE HUGO CABRET

(Hugo) – De Martin Scorsese. Com Asa Butterfield, Chloë Moretz, Ben Kingsley e Jude Law. Este filme é daqueles poucos que crescem exponencialmente se vistos em 3D. Mas sua força é tanta que se mantém mesmo na tela menor da televisão. Trata-se de uma linda homenagem ao cinema, que ressalta a magia dos filmes e da sala escura a partir de uma justa exaltação da figura de Georges Méliès (1868 – 1931), o primeiro mago da linguagem cinematográfica. O longa também evoca François Truffaut ao contar a jornada de descobertas de um menino órfão que vive numa estação de trem na Paris dos anos 1930. Venceu cinco Oscar, mas poderiam ter sido mais – o humorista Sasha Baron Cohen, por exemplo, num registro dramático surpreendente, merecia ter vencido, e sequer foi indicado. Aventura, EUA, 2011, 126min. Fox, 0h45min

Confira também as notícias de televisão

TV aberta:

HOMEM DE FERRO (Iron man) – De Jon Favreau. Com Robert Downey Jr. Após sofrer acidente, bilionário inventor cria armadura de ferro para mantê-lo vivo. E decide usar a tecnologia para combater o crime. Aventura/fantasia,

EUA, 2008, 126min. RBS TV, 15h10min