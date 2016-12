Filmes para ver nesta sexta-feira

Dicas de TV

JOGO DE CENA

De Eduardo Coutinho. Com Fernanda Torres, Marília Pêra e Andréa Beltrão. Uma das obras-primas históricas e atemporais do cinema nacional, este filme de Coutinho (1933 – 2014) também é uma referência de seu tempo. É que o longa, que apresenta histórias de vida contadas por mulheres comuns e reencenadas por atrizes famosas (ou vice-versa, descubra se conseguir), demarca um passo definitivo na pesquisa de linguagem de seu diretor rumo à fronteira incerta entre o documentário e a ficção. Em filmaços como Santo forte (1999) e Edifício Master (2002), Coutinho emocionou o público contando histórias reais de grandes personagens. Ao fazer Jogo de cena, debatia-se sobre o que causava essa emoção. Ao trazer para o "jogo de cena" a dúvida quanto à verdade dessas histórias, embaralhou a cabeça do espectador. E provocou outro tipo de epifania. Imperdível! Documentário, Brasil, 2006, 105min. Canal Brasil, 13h30min

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH

DHEEPAN – O REFÚGIO

(Dheepan) – De Jacques Audiard. Com Jesuthasan Antonythasan. Este filme do bom diretor de O profeta (2009) e Ferrugem e osso (2012) causou controvérsia ao ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. É um drama de caráter realista que chama a atenção também pela incorporação dos códigos dos longas de ação. Narra a tragédia e, ao mesmo tempo, uma espécie de redenção pela violência dos refugiados que fogem da insana guerra civil do Sri Lanka para tentar uma vida melhor em Paris. Vale a pena assistir. Drama, França,

2015, 115min. Telecine Cult, 15h30min

TRUMBO – LISTA NEGRA

(Trumbo) – De Jay Roach. Com Bryan Cranston. Filme que escancara o talento de seu ator principal, para sempre ligado ao inesquecível Walter "Heisenberg" White da série Breaking bad. Trumbo também é um mergulho interessantíssimo no macartismo, perseguição que tolheu os artistas de Hollywood simpatizantes do comunismo logo após a II Guerra Mundial. O personagem-título chegou a ser preso e só alcançou a consagração com pseudônimos após ser incluído na chamada Lista Negra criada pelos estúdios reunidos da indústria do cinema. Drama, EUA, 2015, 124min. Telecine Premium, 17h15min

O PODEROSO CHEFÃO 3

(The godfather III) – De Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton e Andy Garcia. É verdade que o filme que encerra a espetacular saga da família Corleone no cinema é muito diferente dos dois primeiros, realizados quase 20 anos antes. Daí a dizer que é muito menos inspirado do que ambos, no entanto, é demais – mesmo que o nível dos títulos anteriores seja difícil de alcançar.

A longa sequência da ópera é digna do gran finale que a trilogia merecia, e a podridão das relações entre a máfia e as instituições, inclusive religiosas, está aqui escancarada com a devida profundidade. Já não há Marlon Brando nem Robert De Niro, mas Al Pacino, como Michael, o personagem essencial da série, segue impressionando. Drama, EUA, 170min, 1990. Paramount, 2h20min

Confira também as notícias de televisão

TV aberta:

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO (How to train your dragon) – De Dean Deblois e Chris Sanders. Animação retrata a vida de vikings dedicados a combater e matar dragões, sobretudo a aventura do filho do chefe, que

quer provar sua valentia domando uma fera, mas se afeiçoa por ela.

Animação, EUA, 2010, 98min. RBS TV, 15h10min