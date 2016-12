Filmes para ver nesta terça-feira

Dicas de TV

AVANTI POPOLO

De Michael Wahrmann. Com André Gatti. O ponto de partida deste longa é a visita de um homem ao pai. Juntos, eles veem filmes caseiros antigos e lembram do outro filho do velho, irmão do protagonista, desaparecido durante a ditadura militar. Entretanto, a liberdade com a qual o diretor constrói a narrativa torna a fruição um tanto mais complexa – e rica. Avanti Popolo ainda vale pelas ótimas participações especiais, do crítico Eduardo Valente como um taxista vidrado em hinos, e do cineasta Carlos Reichenbach, que interpreta o citado pai à espera do filho que nunca mais voltou. Drama, Brasil, 2014, 72min. Canal Brasil, 15h15min

A MARCA DA MALDADE

(Touch of evil) – De e com Orson Welles. Com Charlton Heston e Janet Leigh. Maravilhoso thriller policial de Welles, que aqui dá uma aula dupla: de direção de filme noir (o longa se filia a esse gênero mesmo que seu auge já tivesse passado) e também de interpretação, ao encarnar um tira escroto e maquiavélico que, no entanto, foi vítima de uma grande injustiça anos antes. Sua atuação na investigação de um assassinato na fronteira dos EUA com o México é de grande riqueza por jogar com essa moral dúbia – que pode ser absorvida de diversas maneiras pelo público. Suspense, EUA, 1958, 95min. Telecine Cult, 20h05min

LUA DE FEL

(Bitter moon) – De Roman Polanski. Com Hugh Grant e Peter Coyote. Polanski filma sua mulher Emmanuelle Seigner com admiração escancarada neste longa sobre um casal estranho que narra sua ardente e doentia paixão em meio a um cruzeiro marítimo. Ela está linda – e Polanski sempre merece uma chance –, mas o filme é irregular. Suspense, Grã-Bretanha/França/EUA, 1989, 139min. Telecine Cult, 23h55min

TV aberta:

AVENTURA DOS SETE MARES (Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama) – De Lisa Marie Gamlem e John Andreas Andersen. Com Tuva Novotny e Anders Baasmo Christiansen. Menino órfão embarca em navio pirata em jornada até o desconhecido reino de Lama Rama e, lá, desvendará um segredo sobre o seu passado. Aventura, Noruega/Reino Unido, 2014, 96min. RBS TV, 15h10min

DALUA DOWNHILL – De Fernanda Krumel, Rodrigo Pesavento e Tiago de Castro. Bom documentário gaúcho que acompanha dois anos da vida de Douglas Rodrigues da Silva, o Dalua, em busca do título mundial de skate downhill, um dos esportes mais radicais do mundo. Documentário, Brasil, 2013, 105min.

TV Brasil, 22h

Streaming:

JANELA INDISCRETA (Rear window) – De Alfred Hitchcock. Com James Stewart e Grace Kelly. Um dos mais icônicos filmes do mestre do suspense, sobre um fotógrafo de licença médica que passa o tempo em casa, espionando os vizinhos de binóculos, até que descobre um crime. Ou não – o mistério faz parte da fruição, que continua inabalável mais de 60 anos após o lançamento do filme. Suspense, EUA, 1954, 103min. Disponível na Netflix