"Invasão zumbi", "Animais noturnos" e outras dicas para curtir o fíndi

Boas do fíndi

>>Cinema

Epidemia de zumbis

Depois de ter feito mais de 10 milhões de espectadores na Coreia do Sul e causado sensação mundo afora, o filme Invasão zumbi entrou em cartaz em Porto Alegre nesta semana. O longa de Yeon Sang-ho combina terror e melodrama para contar a história de um grupo de pessoas a bordo de um trem que vai sendo tomado por zumbis. Sábado e domingo.



História dentro da história

Mais conhecido como estilista, Tom Ford tem atraído muita atenção também como cineasta. Seu segundo longa-metragem, Animais noturnos, está indicado a dois Globos de Ouro (direção e roteiro) e acaba de chegar aos cinemas brasileiros. O thriller psicológico é centrado em Susan (Amy Adams, na foto abaixo), uma artista visual frustrada que virou galerista e vive uma vida luxuosa, mas vazia. Sua rotina é transformada quando recebe um livro escrito pelo ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal), e é tragada para dentro da violenta história. Joaquin Phoenix e Aaron Taylor-Johnson completam o elenco. Sábado e domingo.



>>Passeio

Lazer e gastronomia ao ar livre

Sucesso no último verão, o Atlântida Food Park retorna ao litoral para outra temporada. A Praça de Alimentação montada no número 2.457 da Avenida Central de Atlântida é uma opção de passeio ao ar livre. Diariamente, das 19h a 24h, até 5 de março, o espaço reunirá opções gastronômicas em contêineres e food trucks, cervejarias, espaço kids e fliperama. Sábado e domingo.

Foto: Paulo Belote / Globo

>>Televisão

Para recapitular 2016

Os fatos mais importantes de 2016 serão analisados pelos comentaristas do Jornal da Cultura, incluindo Arlene Clemesha, João Marcello Bôscoli e Paulo Saldiva. A retrospectiva vai ao ar no sábado, às 20h, na TV Cultura. Sábado.



Centenário de "Carinhoso"

O primeiro Fantástico de 2017 celebra os 100 anos de Carinhoso, música mais popular de Pixinguinha, a partir das 21h, após o Domingão do Faustão, na RBS TV. Para comemorar, Zeca Pagodinho interpreta o clássico com arranjo de Henrique Cazes e acompanhamento de uma banda de craques do chorinho. Outros destaques do programa são as dicas do jornalista Charles Duhigg, autor do livro O poder do hábito, para tirar as promessas do papel, e o documentário da BBC Segredos dos jovens. Domingo.



>>Streaming

Maratona de fim de ano

Este sábado é o último dia para assistir a mais de cem conteúdos que devem sair da Netflix a partir de domingo. Entre os filmes que deixarão o catálogo, há vencedores do Oscar, como A vida é bela, Chicago, a Frida e Gênio indomável. Também ficarão indisponíveis os brasileiros O som ao redor e Cidade de Deus, além de episódios de Peppa Pig e as primeiras três temporadas da série Arrested development. Sábado. Acesse a lista completa.