Melhores do ano: equipe do Segundo Caderno escolhe os destaques culturais de 2016 

Retrospectiva

Dezembro é o mês das retrospectivas, inclusive na área cultural. Os jornalistas do Segundo Caderno de ZH escolheram os 10 grandes destaques em seis campos: discos, filmes, artes cênicas, artes visuais, televisão e literatura.

Confira abaixo as listas (as posições são aleatórias):



10 DISCOS DO ANO

TROPIX, de Céu

REMONTA, de Liniker e os Caramelows

LEMONADE, de Beyoncé

A MOON SHAPED POOL, de Radiohead

BLACKSTAR, de David Bowie

BLUE & LONESOME, de Rolling Stones

LAPSO, de Trem Fantasma

OUTRA ESFERA, de Tássia Reis

THIS IS ACTING, de Sia

MELHOR DO QUE PARECE, de O Terno

10 FILMES DO ANO



AQUARIUS, de Kleber Mendonça Filho

AS MONTANHAS SE SEPARAM, de Jia Zhang-ke

CEMITÉRIO DO ESPLENDOR, de Apichatpong Weerasethakul

CINEMA NOVO, de Eryk Rocha

PAULINA, de Santiago Mitre

O CAVALO DE TURIM, de Béla Tarr

O ABRAÇO DA SERPENTE, de Ciro Guerra

O FILHO DE SAUL, de László Nemes

O BOTÃO DE PÉROLA, de Patricio Guzmán

OS OITO ODIADOS, de Quentin Tarantino

10 MELHORES NAS ARTES CÊNICAS



MARCIO ABREU, Diretor de pROJETO bRASIL, com a Cia. Brasileira de Teatro (PR), e Nós, com o Grupo Galpão (MG)

GRUPO PÂNDEGA (SP), Why the horse?, com Maria Alice Vergueiro

CIA. VÉRTICE (RJ), A floresta que anda e E se elas fossem para Moscou?AQUELA CIA. (RJ), Caranguejo overdrive

GRUPO CORPO, Dança sinfônica e Parabelo

BALLET DE SANTIAGO, Zorba, o grego

CIA. MAGUY MARIN (França), BiT

GRUPO MAGILUTH (PE), O ano em que sonhamos perigosamente

ATO CIA. CÊNICA (RS), O casal Palavrakis

ÂNIMA CIA. DE DANÇA (RS), Acuados

10 MELHORES DO ANO NA TV

JUSTIÇA, minissérie (RBS TV)

VELHO CHICO, novela (RBS TV)

LIBERDADE, LIBERDADE (RBS TV)

STRANGER THINGS, série (Netflix)

MINHA ESTUPIDEZ, série (GNT)

GRANDES CENAS, série (Canal Brasil)

WESTWORLD, série (HBO)

LIBERDADE DE GÊNERO, série documental (GNT)

ADOTADA, reality show (MTV)

MASTERCHEF PROFISSIONAIS, reality show (Band)

10 MELHORES DO ANO NAS ARTES VISUAIS



MODERNIDADE IMPRESSA: ARTISTAS ILUSTRADORES DA LIVRARIA DO GLOBO, com curadoria de Paula Ramos, no Margs

SENHOR DA VÁRZEA, DA ARGILA E DO FOGO, de Francisco Brennand, com curadoria de Emanoel Araujo, no Santander Cultural

PAISAGEM MORALIZADA, de Nara Amélia, na Bolsa de Arte

A ESCULTURA EM TRAÇO, de Vasco Prado, com curadoria de Paulo Amaral, no Santander Cultural

DORALICE COLLECION +5!!, de Carlos Pasquetti, na Pinacoteca Ruben Berta

STILLE BEWEGUNGEN. MOVIMENTOS SILENCIOSOS, no Margs, e mostra de vídeos, no Instituto Goethe, ambas de Marcel Odenbach, com curadoria de Vanessa Müller

A FOTOGRAFIA COMO CORPO PERFOMATIZADO: A AUTORIDADE DA IMAGEM CONSTRUÍDA, coletiva com curadoria da Niura Ribeiro, na ESPM-Sul

GESTOS E REPETIÇÕES, de Maria Lucia Cattani, com curadoria de Maristela Salvatori e Paulo Silveira, no Instituto de Artes da UFRGS

PODER. AMAR., de David Ceccon, na Fotogaleria Virgilio Calegari

LUZ E MATÉRIA, de Sergio Camargo, com curadoria de Paulo Sergio Duarte e Cauê Alves, na Fundação Iberê Camargo

10 MELHORES DO ANO NA LITERATURA



"ENCLAUSURADO", de Ian McEwan

"SIMPATIA PELO DEMÔNIO", de Bernardo Carvalho

"O REINO", de Emmanuel Carrère

"VOZES DE TCHERNÓBIL", de Svetlana Aleksiévitch

"HISTÓRIA DE QUEM FOGE E DE QUEM FICA", de Elena Ferrante

"O TRIBUNAL DA QUINTA-FEIRA", de Michel Laub

"TODOS OS CONTOS", de Clarice Lispector

"A RESISTÊNCIA", de Julián Fuks

"ATLAS DAS NUVENS", de David Mitchell

"FOE", de J.M. Coetzee

