"Memespectiva": relembre os memes que bombaram na internet em 2016

Em clima de retrospectiva

2016 realmente foi um ano com grandes acontecimentos no Brasil e no mundo, mas se tem algo que sempre ganha espaço na internet é a criatividade dos internautas em forma de memes e humor.

Confira os maiores hits e relembre:

Janeiro

Só eu que lembro dos memes lá do início do ano? Sim, o meme dos "diferentões" ficou em primeiro lugar na fila de memes que iriam surgir ao longo de 2016. A brincadeira consistia em fazer alguém perceber que não era tão exclusiva sobre certo ato ou pensamento...

No primeiro mês do ano também surgiu uma frase que continua acompanhando os donos de amores platônicos... Afinal, "podia ser a gente, mas você não colabora"



podia ser a gente mas vc não colabora pic.twitter.com/dLlAxPYPqD ¿ . (@etfracassado) 30 de janeiro de 2016

Podia ser a gente, mas vc não faz parte do cartel internacional de drogas :( pic.twitter.com/5gXCAihXZM ¿ dead (@am_suyane) 30 de janeiro de 2016

Fevereiro

Mês do Oscar... você lembra alguma coisa? Sim, o Leonardo DiCaprio finalmente levou o troféu pra casa e a Gloria Pires fez ótimos comentários. Alguém é capaz de opinar?



até o DiCaprio ganhou um Oscar e eu ainda não ganhei seu coração ¿ Joanne (@badgalgabee) 29 de fevereiro de 2016

gloria pires is the new travolta pic.twitter.com/lGlEXETZxi ¿ uma lontra (@srlontroso) 29 de fevereiro de 2016

Amei os novos botões da Glória Pires pra comentar o Oscar no facebook KKKK #Oscarspic.twitter.com/AO65w2kH5N ¿ Otariano (@otariano) 29 de fevereiro de 2016

Março:

Uma conversa entre uma família, no WhatsApp, virou meme. Lembra dessa?





Percebe ivair o salgadoce do cavalo pic.twitter.com/PfObE0MObX ¿ Doutor Maldade (@LorgeJordelIo) 30 de março de 2016

Outra frase que fez sucesso foi a comparação entre o sexo e o que realmente os adultos gostam de fazer...



fazer sexo e coisa de adolescente adulto gosta mesmo e de feriado prolongado ¿ biodesagradável (@RodrigoCotton) 30 de março de 2016

Sexo é coisa de adolescente. Adulto gosta mesmo é quando a encomenda sai para a entrega ¿ Meu nome é Katia (@bicmuller) 30 de março de 2016

Abril:

O quarto mês do ano foi aquele que o Brasil ficou sabendo que foi ameaçado pelo Estado Islâmico. E o que fizemos? Piada, claro!

PODE VIR, ESTADO ISLÂMICO



A GENTE TEM DEFESA pic.twitter.com/eZZ0FS8DAq ¿ Ricardo S (@RickSouza) 24 de abril de 2016

Maio:

Com a entrada do governo de Temer houve a mudança da logomarca da República. O logo, que foi escolhido por Michelzinho, filho do presidente, acabou dando o que falar:



Junho:

No meio do ano, aconteceu um fato que entrou para a história da internet: a primeira guerra memeal. Brasil e Portugal "brigaram" por quem tinha as melhores piadas no Twitter.



Me recuso guerrear com um país que não tem Glória Pires como comentarista do Oscar #PrimeiraGuerraMemealpic.twitter.com/C9dTpsRLv3 ¿ Mikael Melo (@mikaelzebras) 15 de junho de 2016

Outro assunto que deu o que falar foi a prisão do Japonês da Federal, figura icônica na internet:



Japonês da federal sendo levado pelo Japonês da Federal. ¿¿ pic.twitter.com/Ry019HGf8W ¿ Edi (@nandoedi) 8 de junho de 2016

Julho:

Grande assunto e grandes memes. Pokémon Go abriu o mês após grande expectativa:



A viagem de Glória Maria para a Jamaica também rendeu muito assunto nas redes sociais, pois a apresentadora fumou maconha e o fato passou em rede nacional:

glória maria já tá em outra dimensão pic.twitter.com/OQ4Xvwkm49 ¿ PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao) 2 de julho de 2016

Agosto:

O grande tema do mês foi a Olimpíada. Ainda mais com ela ocorrendo no Brasil. Relembre aqui.

A serenidade do olhar de quem nunca vai chegar atrasado #Atletismopic.twitter.com/4d9o8cR7DZ ¿ Dani Martini (@DaniBirita) 15 de agosto de 2016

Setembro:

O tão falado PowerPoint do Lula dominou as piadas do oitavo mês do ano.

ATENÇÃO !!!

REVELADO QUAL É O ESQUEMA !!! pic.twitter.com/w9vHQZrj6Y ¿ Osvaldo Aguiar (@OsvaldoAguiar) 14 de setembro de 2016

Outubro:

Outra "onda nacionalista" tomou conta das redes sociais no período. Internautas brasileiros não gostaram de ver os memes da personagem Nazaré Tedesco, vilã icônica de Renata Sorrah, na novela Senhora do destino, usados mundo afora.

I honestly thought the Confused Math Lady was Sarah Paulson. Or at very least a Brundlefly verision of Sarah Paulson and Julia Roberts. pic.twitter.com/5rp4cuOqtK ¿ Stephen Staunton (@stephenstaunton) 7 de dezembro de 2016

I want to be the confused math lady pic.twitter.com/Q6xUrmBpHn ¿ Chris Crocker ¿¿¿¿ (@ChrisCrocker) 20 de dezembro de 2016





a renata sorrah vendo a nazaré tedesco sendo meme no mundo todo pic.twitter.com/d8YgCOdDKg ¿ tia rai :( (@scarletwitcxh) 15 de outubro de 2016

Novembro:

"Por que você não amadurece" foi um meme que fez muito sucesso no Facebook. A careta do personagem de Miko Hughes na série Full house (Três é demais) serviu como base para um dos memes mais compartilhados - e modificados - do ano.





Dezembro:

Para fechar o ano a pergunta: "o Wi-Fi está desligado?" Sim, a popularização das piadas com a "falta de internet" em certos locais ganhou grandes proporções e, lógico, muita adaptação:



desligaram o wifi da feira? não tô vendo minha metade da laranja online ¿ Patrick Soares (@Triick_Soares) 6 de dezembro de 2016

O Wi-fi da sua boca está desligado? Não estou vendo ela conectada na minha. ¿ Wifi (@oWiifi) 13 de dezembro de 2016

pelo jeito o wifi da casa da Dona Florinda tá desligado pq eu não tô vendo meu tesouro online ¿ Otariano (@otariano) 12 de dezembro de 2016