Retrospectiva Segundo Caderno: incertezas e criatividade nas artes cênicas 

2016 revisitado

A crise econômica atingiu a maioria dos festivas de artes cênicas do Estado, que conseguiram, mesmo assim, apresentar destaques em suas programações – a criatividade na penúria deu o tom das curadorias. Houve apreensão com o fechamento do Condomínio Cênico do Hospital Psiquiátrico São Pedro e incerteza sobre o projeto Usina das Artes, mas testemunhou-se a inauguração do Teatro do Instituto. Se este foi o ano da morte de Ronald Radde, também foi da celebração de 80 anos de Ivo Bender. Entre perdas e ganhos, relembre o 2016 das artes cênicas.



Foto: Reprodução / Arte ZH

Leia mais:

Confira a Retrospectiva 2016 do Segundo Caderno

O que rolou no mundo da música em 2016

Saiba quais foram os 10 melhores shows do ano