Réveillon 2017: de Karol Conka a música sertaneja, confira festas que vão agitar o litoral gaúcho na virada

Seja por causa do calorão, seja para pular as sete ondinhas, não tem nada melhor do que passar o Réveillon na beira da praia. Graças ao gosto do gaúcho por virar o ano no Litoral, não faltam boas festas para quem curtir o feriado longe da cidade. O Segundo Caderno fez uma lista de eventos para quem quer aproveitar a entrada de 2017 na praia. Confira:

Caxa

Nova casa de Xangri-Lá, a Caxa (Av. Central, 2295) vai abrir suas portas na última noite do ano. Com discotecagem de Larissa Busch, Emiliano, Mark Daniel, Pedro Valério e André Ozzone, a festa tem ingressos, em primeiro lote, a R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino).



Bora Bora

Em Torres, a festa da Bora Bora (Cristovão Colombo 325) fica por conta das três pistas, que vão tocar funk, pagode e música eletrônica – no line-up, LIVE A LIFE, Favere, Márcio Mix. Mathzen, The Big e Solow. Os ingressos, em primeiro lote, custam R$ 50 (casal) e R$ 30 (individual).

X Music

Outra nova casa do Litoral, a X Music (RS-389, Km 29), em Xangri-lá, será inaugurada no dia 31. Para o evento, quem faz a trilha sonora são os DJs Abel Ramos (da Espanha), Constantinne, Vinne, Vice Society e Vanessa Nagel. Os ingressos, à venda no site Blue Ticket, custam R$ 120 (feminino) e R$ 180 (masculino), em quarto lote.

Complex

O Complex (Avenida Central, 2060), em Xangri-Lá, vai promover seu "Réveillon épiko" com show da rapper Karol Conka. Os ingressos, em último lote, custam R$ 200 (feminino) e R$ 250 (masculino).

Scooba

Uma das mais tradicionais casas do litoral gaúcho, o Scooba (Rua Santo Ângelo, 424), em Imbé, vai realizar um Réveillon sertanejo, com shows de Deyvid Rosa, DJ Robinho, Grupo Doce Desejo e Igor Mesquita. Os ingressos custam R$ 15 (feminino) e R$ 30 (masculino) até a 1h da manhã.

Privilége

Com música eletrônica e pagode, a Privilége (Estrada do Mar, trevo de Xangri-Lá), promove uma festa com Se Ativa, Felguk e Guz Zanotto no line-up. Os ingressos antecipados podem ser comprados no site Ticmix.

Wood's

Na sexta, um dia antes do Ano-Novo, a Wood's promove uma festa de pré-Réveillon em Atlântida, com shows de MC Koringa e Leo Pain, além dos DJs Valter Farias e Marcio Ferraz. Os ingressos, em lote promocional, estão à venda no site Ticmix a R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).