Roteirista de Hollywood busca paz de espírito

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Em uma manhã de dezembro, nublada para os padrões de Los Angeles, Kelly Oxford – escritora, mãe, ativista da mídia social e provocadora – sentou-se em um café onde nunca havia ido antes, enviou mensagens de texto para a mãe e amigos, e falou sobre o falecimento de seu cãozinho Lou, um poodle toy que ficou tão popular no Instagram que acabou atraindo a atenção da imprensa. Sua morte afetou não só a vida de Kelly, mas também sua rotina diária.

"Eu basicamente arrumei os cães para fazer por eles todas as coisas que as crianças não precisavam que eu fizesse", começou ela, bebericando um mocha enquanto refletia sobre a dinâmica que Lou, que tinha apenas um ano quando morreu, e seu outro cão, Archie, uma mistura de sheepdog e poodle de 2 anos de idade, tinham na família.

"Quando as crianças deixaram de precisar de mim para ajudá-los no banheiro e pararam de me pedir água, acabaram ficando irritados comigo.É por isso que amo meus cachorros, porque alguém precisa de mim para limpar seu cocô, alguém precisa de mim para beber água. Levei dez anos para desenvolver essas habilidades, precisava usá-las".

Antes da morte de Lou no início de dezembro, em um estranho acidente que quebrou seu pescoço, Kelly, 39 anos, tinha seu ritual matutino: acordava cedo com seus três filhos, de 15, 13 e 8 anos e os mandava para a escola.

Às sete, geralmente, começava a trabalhar: checar e-mails e textos, verificar milhares de menções a ela no Twitter (onde tem mais de 760 mil seguidores) e no Instagram (mais de 145 mil seguidores) e começar a escrever seu mais recente ensaio/piloto de TV/roteiro/tuíte.

Às nove e meia, ela normalmente saia para uma caminhada com uma amiga e Lou, e iam para um café perto de sua casa. Só voltou lá uma vez desde a morte de Lou. "Todo mundo ficou perguntou onde estava o Lou. E eu chorei."

Kelly diz que normalmente se sente constrangida em situações da vida real, mas compartilhar as alegrias e as armadilhas de sua vida nas redes sociais é uma questão diferente. (Ela falou sobre sua dor pela morte de Lou em muitos posts.) Na verdade, é a sua presença on-line, que é ao mesmo tempo doméstica e ardentemente feminista, que a levou à sua carreira atual como escritora em Hollywood. (Ela e a família se mudaram de Calgary, no Canadá, para Los Angeles, em 2012.)

Seu livro mais vendido, "Everything Is Perfect When You're a Liar", de 2013, terá a companhia em abril de um segundo livro de ensaios, "When You Find Out the World Is Against You", e ela acabou de escrever "All the Way", roteiro que fala sobre o amadurecimento – ou melhor, garotas adolescentes tentando perder a virgindade –, para a Sony Pictures. (Seth Rogen é um dos produtores.) Também está trabalhando em um talk show com Michael Sugar, produtor do filme vencedor do Oscar "Spotlight: Segredos Revelados", aproveitando seu talento especial para inflamar conversas femininas.

Sugar contatou Kelly para uma colaboração na sequência da polêmica gravação da conversa entre Donald Trump e Billy Bush. Depois de assistir ao vídeo, ela começou a tuitar sobre suas próprias experiências com abuso sexual, acrescentando a hashtag #NotOkay. Milhões de mulheres responderam com suas próprias histórias.

Kelly enfrenta os trolls da internet e muitas discussões, às vezes produtivas, com estranhos. E confessa que nada disso lhe causa ansiedade, mas quase todo o resto, sim: preparar-se para eventos, não se preparar para eles, enfrentar situações sociais, evitar situações sociais, reuniões com repórteres, tudo isso.

Mesmo assim, tenta ignorar. No início do dia, ela participou de um círculo de cura reiki, indicado por sua amiga Constance Zimmer, a atriz que estrela "UnREAL", no canal Lifetime.

Sentada sob os cobertores e almofadas em um quarto escuro no estúdio Den Meditation, Kelly e Constance fecharam os olhos enquanto Kelsey Patel, líder de capacitação espiritual e curandeiro, pedia a cada pessoa que compartilhasse algo de 2016 que desejam deixar para trás.

"Ansiedade", disse Kelly quando chegou sua vez. (Constance disse "Estresse".)

Mais tarde, ela contou que gostou da experiência calmante do círculo de reiki, mas não acredita que irá se sentir menos ansiosa em 2017. "A ansiedade está entranhada em mim", disse, inconscientemente tocando seu iPhone, que tem uma capa com as palavras "Chill Pills" (Calmantes).

A capa do celular foi presente de uma amiga. "Me oferecem coisas de graça o tempo todo. Faz quatro anos que não preciso comprar roupas", disse ela.

Ela usa um colar com uma placa que diz "Oprah", outra de suas favoritas. "Assistia a seu programa depois da escola e ela me ensinou muitas coisas", disse Kelly sobre Oprah Winfrey. "Precisamos da volta de 'Oprah'. Acho que ajudaria muito."

Alguns dias depois da morte de Lou, Kelly recebeu, através de uma mensagem direta no Instagram, naturalmente, a oferta de um presente inesperado: um cãozinho. Quando perguntou ao filho se ele gostaria de um novo filhotinho, ele fez que sim com a cabeça e começou a chorar.

O buldogue francês Calvin foi morar com a nova família, um dia depois que Kelly imaginou novos começos no círculo de reiki. Ela lhe deu as boas-vindas com um post do Instagram.





* Katherine Rosman