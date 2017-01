Artista plástico morre ao cair de penhasco enquanto fazia selfie na zona rural de Palmas

Obituário

O artista plástico Pierre de Freitas, 49 anos, morreu na manhã deste domingo após cair de um penhasco na região da Serra do Carmo, na zona rural de Palmas. Ele havia recebido o título de Cidadão Palmense por seu trabalho artístico.

Segundo o G1, os bombeiros afirmaram que Freitas caiu de uma altura de cerca de 70 metros. Testemunhas relataram que o artista estava no topo de um penhasco tentando fazer uma selfie quando escorregou e caiu. Ele estava acompanhado de uma turista canadense, em uma trilha pouco percorrida. Conforme parentes, o artista tinha o costume de ir ao local para fazer fotos.



Segundo o Jornal do Tocantins, Freitas era natural de Brasília e tinha graduação em Artes Visuais com habilitação em pintura pela Universidade Federal de Goiás. Era artista, professor e tatuador, e foi um dos principais nomes das artes plásticas do Tocantins. Entre 2008 e 2010, presidiu a Fundação Cultural de Palmas.

Era casado com a médica Thessa Gonçalves Marinho dos Santos de Freitas, e deixa três filhos: Gabriela Barcelos de Freitas, Pedro de Freitas e Laís Rocha de Freitas.



