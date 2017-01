Com sete prêmios, "La La Land" é o grande vencedor do Globo de Ouro

Cinema e TV

"La La Land: Cantando Estações" e "Moonlight", nas produções para cinema, e "Atlanta" e "The Crown", nas produções para TV, foram os grandes vencedores na noite deste domingo na cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2017, o prêmio concedido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood.



Leia mais:

Globo de Ouro 2017: veja os melhores looks da noite



Confira os vencedores das principais categorias da 74ª edição do Globo de Ouro 2017, entregue em Beverly Hills:



CINEMA



Melhor filme de drama

"Moonlight: sob a luz do luar"



Melhor filme de comédia ou musical

"La La Land: Cantando Estações"



Melhor ator de drama

Casey Affleck, "Manchester à Beira Mar"



Melhor atriz de drama

Isabelle Huppert, "Elle"



Melhor ator de comédia ou musical

Ryan Gosling, "La La Land: Cantando Estações"



Melhor atriz de comédia ou musical

Emma Stone, "La La Land: Cantando Estações"



Melhor ator coadjuvante

Aaron Taylor-Johnson, "Animais Noturnos"



Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis, "Fences"



Melhor diretor

Damien Chazelle, "La La Land: Cantando Estações"



Melhor roteiro

Damien Chazelle, "La La Land: Cantando Estações"



Melhor filme estrangeiro

"Elle" (França)



Melhor animação

"Zootopia"



Melhor trilha sonora

Just Hurwitz, "La la Land: Cantando Estações"



Melhor canção original

"City of stars", "La la Land: Cantando Estações"



TELEVISÃO



Melhor série de drama

"The Crown" (Netflix)



Melhor ator em série dramática

Billy Bob Thornton, "Goliath"



Melhor atriz em série dramática

Claire Foy, "The Crown"



Melhor ator coadjuvante

Hugh Laurie, "The night manager"



Melhor atriz coadjuvante

Olivia Colman, "The night manager"



Melhor série de comédia ou musical

"Atlanta" (FX)



Melhor ator em série de comédia ou musical

Donald Glover, "Atlanta"



Melhor atriz em série de comédia ou musical

Tracee Ellis Ross, "Black-ish"



Melhor minissérie ou filme para TV

"The People vs O.J. Simpson: American Crime Story" (FX)



Melhor ator minissérie ou filme para a TV

Tom Hiddleston, "The Night Manager"



Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV

Sarah Paulson, "The People vs O.J. Simpson: American Crime Story"



*AFP