Espetáculo "Juntos" reúne grandes nomes da música do Rio Grande do Sul no Sgt. Peppers

Música

Juntos, eles formaram um dos combos mais virtuosos do Rio Grande do Sul. Juntos, eles releram antigas parcerias e criaram música inéditas. Juntos, eles percorreram o país e o mundo. Agora, Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro voltam aos palcos para mais uma temporada de... Juntos.



O projeto, que abre nesta quinta temporada no Sgt. Peppers, surgiu há 20 anos, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 1997. Na ocasião, os quatro músicos se encontravam no hall do Auditório Araújo Vianna para conversar sobre os respectivos shows que apresentariam para um evento de final de ano da prefeitura.



– Estávamos ali para conversar com o coordenador de música da época sobre as nossas apresentações. Daí começamos a discutir se, ao invés de cada um fazer um show com a sua própria banda, a gente não faria apenas nós com voz e violão, chamando talvez mais um baixista e um percussionista – relembra Nelson. – Ali nasceu o Juntos, no saguão do Araújo Vianna.



O espetáculo, no final de 1997, foi um sucesso, botando mais de 1,5 mil pessoas no auditório da Redenção – que levou o quarteto a gravar um disco ao vivo, em abril do ano seguinte, e sair em turnê. A boa repercussão levou o Juntos a shows pelo Brasil e Argentina, Uruguai, França, Áustria e Alemanha. Nesse meio tempo, gravaram um segundo disco, mas sempre preservando suas carreiras individuais.



– Desde então, de acordo com as brechas nas nossas agendas, nos reunimos para fazer o espetáculo. Este ano é o terceiro ano consecutivo que voltamos ao palco do Sgt. Peppers – salienta Nelson.



A apresentação desta noite segue o roteiro que consagrou Juntos: canções compostas especialmente para o projeto acrescidas de parcerias anteriores dos músicos – como Rasa Calamidade (Nelson), Salve-se Quem Souber (Gelson) e Sinal dos Tempos (Antonio e Bebeto). Também fazem parte do repertório músicas escritas paras as últimas temporadas, como Borogodó dos Cafundó e O Buraco da Minhoca.



– São 20 anos de projeto, então temos um repertório muito grande – revela Villeroy. – Agora, por exemplo, estamos com um universo de 25 músicas para eleger 16 para o show.



Villeroy explica também que canção composta para esta turnê, Ouro Sol Amarelo Verão, tem como subtítulo Sobre o Breu dos Canfundós e serve de crítica ao atual momento da cultura no Estado:



– Num período onde está rolando um certo lusco-fusco na cultura no Rio Grande do Sul, a nossa resposta não é um choramingo nem uma coisa agressiva, mas uma alegria crítica para ensolarar essa coisa xarope que está rolando.



No palco, o quarteto se comporta exatamente como é: um grupo de amigos tocando músicas que gostam de tocar e trocando ideias entre si e com o público. Uma informalidade que quase pode comprometer o andamento do show.



– Especialmente eu, o Nelson e o Bebeto, se deixar, a gente não para de falar – brinca Villeroy. – Mas é como dizem, é melhor segurar um louco do que empurrar um burro.



JUNTOS

Quinta, 19 e 26 de janeiro e 1º de fevereiro às 21h30min.

Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256).

Ingressos: R$ 50