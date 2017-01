Filme "Passageiros", Porto Verão Alegre e outras dicas para curtir o fíndi

As boas do fíndi

> Cinema



90 anos antes



Uma dupla de nomes da hora em Hollywood estrela Passageiros (2016): o ator Chris Pratt e a atriz Jennifer Lawrence, oscarizada pela comédia dramática O lado bom da vida (2012). A trama começa durante uma longa viagem que leva cerca de 5 mil colonos para um distante planeta – mas um problema técnico acorda um dos passageiros 90 anos antes do previsto. Jim (Pratt) logo descobre que está sozinho na imensa nave – cuja tripulação segue dormindo. À medida que passa o tempo, o entediado Jim começa a considerar a ideia de arranjar uma companhia humana – mais especificamente, uma jovem passageira em hibernação. Sem saber que seu despertar precoce não foi causado por um acidente em sua cápsula, a escritora Aurora (Lawrence) aos poucos vai ficando cada vez mais próxima do mecânico bonitão – mas o relacionamento entre os dois e a própria sobrevivência de todos a bordo ficam ameaçados quando uma cadeia de defeitos ameaça destruir o foguete.

Quanto vale uma vida?

Filme vencedor do Festival de Cannes, Eu, Daniel Blake estreou esta semana nos cinemas brasileiros. O longa do diretor Ken Loach narra a saga do carpinteiro inglês Daniel Blake (Dave Johns) para vencer a burocracia e conseguir o auxílio-doença do governo enquanto se recupera de um infarto. Em meio ao processo, ele conhece uma mãe solteira (Hayley Squires) com dificuldades para criar os filhos (Briana Shann e Dylan McKiernan). Sábado e domingo.

Foto: Nathaly Weber / Divulgação

> Teatro

O primeiro fíndi do Porto Verão Alegre

O 18º Porto Verão Alegre começa neste sábado, agitando a Capital com uma programação de 68 espetáculos, em diversos teatros, até 19 de fevereiro. Com preços entre R$ 20 e R$ 40, os ingressos já podem ser adquiridos. Há oito espetáculos que terão sua estreia no festival, sendo o primeiro deles Caio do céu, que tem sessões neste sábado e domingo, no Theatro São Pedro. A peça homenageia a obra de Caio Fernando Abreu, tem direção de Luís Artur Nunes e roteiro de Deborah Finocchiaro, que atua ao lado de Fernando Sessé (foto). Outra atração deste final de semana é Tedy, o amor não é para amadores, monólogo que faz um retrato do homem contemporâneo. O espetáculo está em cartaz no Centro Histórico-Cultural Santa Casa. Sábado e domingo.

> Festival

Cenário bucólico e música independente

O Balneário do Chico, em Ijuí, é o palco de mais um Acid Rock Festival neste final de semana. O festival combina um ambiente rural com música, teatro, arte, filmes e oficinas. No lineup, que passeia por MPB, rock, experimental, indie pop e psicodelia, há nomes conhecidos da música independente gaúcha, como Thiago Ramil e Musa Híbrida, além de atrações de outros Estados, como Tagore (PE) e BIKE (SP), e da Argentina: El Sonidero & Fanfarria Insurgente. Sábado e domingo.



Foto: Divulgação / Canal Viva

> Televisão



Volta aos anos 1980

Em 11 episódios, Os anos 80 estão de volta, que estreia neste domingo, compila momentos marcantes da década. Entre os assuntos abordados, estão o primeiro Rock in Rio, o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso e o movimento pelas Diretas Já. A atração, gravada em 2015, também tem depoimentos de nomes como Elke Maravilha (abaixo) e Evandro Mesquita. No canal Viva, domingo, a partir das 18h (dois episódios seguidos). Domingo.



Foto: Agência RBS / Agência RBS

Samba na Ecarta

A noite de sábado vai ser de samba na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A partir das 19h, Silfarnei & Os Amigos do Samba se apresentam na estreia do eixo de samba e choro do projeto Ecarta Musical, com entrada franca. No repertório, canções de Adoniran Barbosa, Ataulfo Alves, Candeia, Cartola, Dona Ivone Lara, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, Paulinho da Viola e outros. Sábado.