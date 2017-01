Planeta Atlântida 2017: ingressos de camarote entram em 2º lote

A maior festa do planeta

Os primeiros ingressos inteiros de camarote para o Planeta Atlântida 2017 se esgotaram. Agora, em segundo lote, os bilhetes passam a custar entre R$ 390 e R$ 610 – as compras podem ser feitas no site e nas lojas Renner credenciadas (confira lista abaixo).

Nas compras pela internet, não há cobrança de taxa de conveniência e são aceitos pagamentos com cartões de crédito — em até três vezes. Nos pontos físicos, o pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito e crédito. São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo um meia-entrada.

Em 2017, o acesso ao festival será por meio de pulseira exclusiva com tecnologia RFID. Quem adquiriu o seu ingresso, deverá ativar a sua pulseira pelo site ou aplicativo do Planeta, disponível para Android e iOS.



Nas vendas online, o Planetário tem duas opções: solicita o envio da pulseira no endereço de cadastro (sujeito à taxa de envio) ou opta por retirar a pulseira em um ponto de venda — Lojas Renner credenciadas. Nos pontos de vendas presenciais, a pulseira é entregue no momento da compra (sem cobrança de taxa de retirada).

A 22ª edição do Planeta Atlântida acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro, na SABA, em Atlântida. O festival é uma realização de Grupo RBS e DC Set Promoções, com patrocínio de Renner, Schin, Agipag e Coca-Cola.

PLANETA ATLÂNTIDA 2017

3 e 4 de fevereiro

Praia de Atlântida – Rio Grande do Sul

Local: Saba (Avenida Interbalneários, 413 – Centro)

Classificação etária: 14 anos. Proibida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis. (Indispensável a apresentação, na entrada do evento, de documento de identificação oficial idôneo que contenha nome completo, data de nascimento e foto atual do portador.)



1º Lote

A partir de 29 de novembro



Venda online: www.planetaatlantida2017.com.br ou aplicativo.

Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Formas de pagamento: Na compra via site serão aceitos pagamentos com cartões de crédito em até 3 vezes (Visa, Master, Amex e Diners).

Arena (2º lote)

R$ 200 (individual)

R$ 300 (passaporte)

Camarote (2º lote)

R$ 390 (individual)

R$ 610 (passaporte)

Clube do Assinante Zero Hora



Arena (2º lote)

R$ 180 (individual)

R$ 275 (passaporte)

Camarote (2º lote)

R$ 360 (individual)

R$ 575 (passaporte)

AGIPAG



Arena (2º lote)

R$ 190 (individual)

R$ 285 (passaporte)

Camarote (2º lote)

R$ 370,50 (individual)

R$ 579,50 (passaporte)

Venda online: www.planetaatlantida.com.br

Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Formas de pagamento: via aplicativo Agipag.

Como comprar: Para garantir o ingresso, o público deverá baixar o aplicativo da Agipag no celular e se cadastrar. No navegador de internet acessar o site do Planeta, entrar em compra por Agipag, escolher seu tipo de pulseira (arena e/ou camarote), marcar forma de recebimento e pagamento. Com QR Code gerado pelo site, abrir o aplicativo Agipag e escolher pagar por QR Code. Após, o pagamento efetuado, o planetário receberá e-mail confirmando sua compra.

Sobre Agipag

O Agipag é um aplicativo do Banco Agiplan, sem custo para smartphones, que

consiste em uma carteira virtual, onde usuários podem realizar pagamentos de

débitos de forma instantânea. Informações e passo a passo de como baixar o

aplicativo pelo site: www.agipag.com.br



PONTO DE VENDA | RENNER



Formas de pagamento: Agipag, em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito (Visa, Master, Elo, Amex e Dinners).

PORTO ALEGRE – RS

Renner Iguatemi Porto Alegre

Rua João Wallig, 1800 - Bairro Chácara das Pedras

Fone: (51) 2101-3200

Horários de funcionamento: de segunda à sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 22h.

Renner Otávio Rocha

Av. Otávio Rocha, 184 – Bairro Centro

Fone: (51) 2101-3100

Horários de funcionamento: de segunda à sábado das 08h30 às 20h. Domingos das 8h30 às 19h.

NOVO HAMBURGO – RS

Renner Novo Shopping

Rua Nações Unidas, 2001 - Bairro Centro

Fone: (51) 2121-4900

Horários de funcionamento: de segunda à sábado das 10h às 22h e domingos das 13h às 22h.

CAXIAS DO SUL – RS

Renner Iguatemi Caxias

Rodovia RS 122, Km 12,5 - Bairro Desvio Rizzo

Fone: (54) 2101-3200

Horários de funcionamento: de segunda à sábado das 09h às 23h e domingos das 09h às 23h.

Quem pode comprar meia-entrada:



As compras de ingressos com este benefício poderão ser feitas em todos os pontos de vendas físicos e virtuais.

– Jovens de baixa renda (pessoa com idade entre quinze e vinte e nove anos que pertence a família com renda mensal de até dois salários mínimos);

– Estudantes (pessoa regularmente matriculada em instituição de ensino, pública ou privada);

– Pessoas com deficiência (pessoa que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial); e os acompanhantes das pessoas com deficiência (aquele que acompanha a pessoa com deficiência, o qual pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal), limitado a 01 (um) acompanhante por pessoa com deficiência.

Atenção: Os documentos que comprovam a condição do benefício da meia-entrada serão exigidos no ato da compra, na retirada do ingresso e no momento do acesso ao evento.