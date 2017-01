Primeira festa do BBB17 teve beijos, foras e dente perdido

Espiadinha

A Festa Vila, primeira do Big Brother Brasil 17, já começou agitada com um show surpresa do Nego do Borel. Passando por hits pop, funk e sertanejo, os confinados atingiram o ápice da animação quando a música chegou ao rock e vassouras viraram guitarras imaginárias.

Enquanto os casais Antônio e Mayara e Manoel e Vivian trocaram beijos e declarações de amor, teve gente que ficou chupando dedo, relatou o Gshow. Foi o caso de Luiz Felipe e Marcos, que tentaram, sem sucesso, conquistar as sisters Mayla e Emilly, respectivamente.



Além da má sorte no amor, Luiz perdeu uma prótese dentária e, confidenciando o episódio a Marcos, afirmou:

— Vou ser o banguela mais sexy do Brasil.

Foto: Paulo Belote / Globo

Marcos, médico gaúcho, também não teve uma noite muito agradável. Depois do fora de Emilly, Mayara falou que ele estava "sem noção". Antônio disse que ele "estava estranho", e Vivian afirmou que Marcos "está atuando".

Os gêmeos estão cada vez mais distantes das gêmeas, com quem entraram no programa. Na web, internautas observaram que Antônio e Manoel desgrudaram da dupla Emilly e Mayla assim que os outros 13 participantes chegaram. Manoel engatou romance com Vivian e disse que quer conhecê-la melhor fora do confinamento. Antônio e Mayara já estão chamando um ao outro de "amor".



Antônio beija Mayara na Festa Vila Foto: Paulo Belote / Globo

Leia as últimas notícias de Entretenimento