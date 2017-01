Quatro gaúchos se classificam para segunda fase do "The Voice Kids"

Televisão

No segundo dia de audições às cegas, os gaúchos dominaram a disputa e quatro se classificaram para o The Voice Kids, exibido na tarde deste domingo, pela RBS TV. Arthur Lima, de Sapucaia do Sul, Anna Lira, de Porto Alegre, Maria Alice, de Santana do Livramento, e Lucas Hernandes, de Santo Cristo conquistaram vaga na segunda temporada do programa.

No total, 12 crianças foram escolhidas para os times dos jurados Ivete Sangalo, Calinhos Brown e a dupla Victor & Leo. Todos os representantes do Rio Grande do Sul que se apresentaram conquistaram vaga na disputa.

O primeiro a pisar no palco foi Arthur Lima, nove anos, de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Ele cantou Tempos Modernos, de Lulu Santos, e foi escolhido para o time de Carlinhos Brown.

— Eu durmo pensando em música, acordo pensando em música. A musica é tudo pra mim — disse Arthur, ao comemorar a classificação.

Natural de Porto Alegre, Anna Lira, 10 anos, disse que começou a se interessar pela música ao assistir novelas. Para ela, "cantar é viver". Anna emocionou os jurados com Ciranda da Bailarina, de Chico Buarque. Todos viraram suas cadeiras e a menina escolheu Ivete Sangalo para ser sua técnica.

Já Maria Alice, 11 anos, de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, que canta desde os quatro anos, optou pela canção Estoy Aquí, da Shakira. Nos segundos finais da apresentação, a dupla Victor & Leo virou a cadeira,

— Você contagiou todo mundo, levantou a plateia. Isso é que vale — disse Victor.

O último dos gaúchos a conquistar vaga foi Lucas Hernandes, nove anos, de Santo Cristo, na região Noroeste. Filho de músico, ele escolheu a música Escândalo de Amor, de Edson e Hudson.

Também se classificaram neste domingo Letícia Correa (SP), Júlia Paz (MT), Luiz Ricardo (RJ), Maria Tereza Prezoto (SP), Duda Castro (GO), Sabrina Meirelles (DF), Mariana de Medeiros (PR) e Clarinha Saldanha (DF).

Depois deste segundo dia de audições às cegas, o time de gauchinhos no reality show conta com seis participantes. Além dos quatro do programa de hoje, Thomas Machado, de nove anos, morador de Estância Velha, e Luis Arthur Seidel, 12 anos, de Guaíba, garantiram vaga no programa no primeiro dia de audições às cegas.