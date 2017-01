Ryan Gosling diz que elenco de "La la land" se inspirou em Debbie Reynolds: "Talento incomparável"

Homenagem

Ryan Goslyng, estrela do musical La la land, prestou homenagem a Debbie Reynolds na noite desta segunda-feira, ao receber um prêmio pelo longa no festival de cinema Palm Springs Film Festival. O ator disse que a carreira da atriz, morta na última quarta-feira, serviu de inspiração para o elenco e para a equipe do filme, que estreia no Brasil em 19 de janeiro.

Gosling contou que toda a equipe assistiu diariamente a Reynolds no clássico Cantando na chuva (1952) para buscar referências:

– Ela foi um talento incomparável – afirmou o ator.

Em La la land, Gosling divide a cena com Emma Stone em uma história dirigida por Damien Chazelle, indicado ao Oscar por Whiplash. Candidato ao Oscar e ao Globo de Ouro, o longa conta a história de Sebastian, um pianista de jazz que conhece a atriz iniciante Mia em Los Angeles. Eles se apaixonam enquanto buscam oportunidades em suas áreas.

Debbie Reynolds morreu na última quarta-feira (28), aos 84 anos, um dia depois de sua filha, a também atriz Carrie Fisher, partir aos 60.