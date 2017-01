Trilha sonora do musical "Lazarus" traz canções inéditas de David Bowie

Presente

A estreia em Nova York do musical Lazarus, no dia 7 de dezembro de 2015, marcou a última aparição pública de David Bowie. O astro inglês deu sua bênção à montagem que concebera em 2013 – e acabou também despedindo-se dos holofotes do showbiz.

Escrita por Bowie e Enda Walsh e dirigida por Ivo van Hove, a peça retomou o personagem Thomas Newton, criado na literatura em 1963 pelo escritor Walter Tevis e que o músico encarnou no filme de ficção científica O Homem que Caiu na Terra (1976), de Nicolas Roeg. Sucesso de público, a temporada nova-iorquina de Lazarus encerrou-se em 20 de janeiro de 2016 – apenas 10 dias depois da morte de seu criador.

Leia mais:

Um ano após morte, David Bowie bate recorde de vendas e recebe homenagens

Primeiro filme protagonizado por David Bowie volta ao cinema nesta quinta



Bowie disponibilizou todo seu catálogo musical para a produção de Lazarus. O repertório reúne 19 canções, que incluem desde clássicos do cantor e compositor como The Man Who Sold the World, Life on Mars?, Changes, All the Young Dudes e Heroes até temas de seu derradeiro trabalho, Blackstar (2016).

O CD duplo com a trilha sonora original inclui quatro músicas cantadas por Bowie: Lazarus, do álbum Blackstar, e as até então inéditas No Plan, Killing a Little Time e When I Meet You – editadas agora igualmente em EP.

Como tudo relacionado ao inesperado adeus do ídolo, o registro do disco Lazarus foi realizado sob o signo da tristeza e do espanto: os atores souberam da morte de David Bowie ao chegarem ao estúdio na manhã de 11 de janeiro de 2016, um dia depois do ocorrido. A emoção do elenco ficou lá gravada.

LAZARUS

Trilha sonora do musical de David Bowie e Enda Walsh

CD duplo com 23 faixas, Sony/BMG, R$ 59,90.