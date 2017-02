Filmes para ver nesta quarta-feira

Dicas de TV

De Eduardo Coutinho. Este filme é e não é de Coutinho. Trata-se do último projeto do decano do documentário brasileiro, que morreu em 2014 deixando-o incompleto. Seus parceiros Jordana Berg e João Moreira Salles se encarregaram de finalizá-lo, apresentando suas entrevistas com estudantes nas quais os jovens falam sobre suas perspectivas de futuro. Antes das "últimas conversas", contudo, a grande sacada: o próprio Coutinho aparece falando sobre suas aflições – que explicam o porquê de o filme estar parado, àquele momento ainda sem previsão de conclusão. Documentário, Brasil, 2015, 87min. Canal Brasil, 13h30min

PONTE DOS ESPIÕES

(Bridge of Spies) – De Steven Spielberg. Com Tom Hanks. A Guerra Fria é o pano de fundo da quarta parceria entre Hanks e Spielberg. O filme reconstitui o contexto de polarização das décadas posteriores à II Guerra Mundial a partir da história de um pacato advogado cooptado pelo governo norte-americano para intermediar uma troca de prisioneiros – destaque para o surpreendentemente nuançado espião russo encarnado por Mark Rylance (que ganhou o Oscar pelo papel). Esse olhar "de fora" dos conflitos facilita a vida do espectador, que vai adentrando aos poucos o ambiente de maniqueísmos e belicismo nem sempre dissimulado. O thriller é envolvente. Pena que o final tenha pieguice e heroísmo em excesso. Suspense, EUA, 2015, 142min. Telecine Pipoca, 0h10min

TV aberta:

O INCRÍVEL LIVRO DE HIPNOTISMO DE MOLLY MOON (Molly Moon) – De Christopher N. Rowley. Com Emily Watson. Menina órfã acha livro de hipnose e, ao praticar com algumas pessoas, consegue ir até Nova York e se tornar rica e famosa. Comédia dramática, EUA, 2015, 98min. RBS TV, 15h15min

Streaming:

O SILÊNCIO DO CÉU – De Marco Dutra. Com Leonardo Sbaraglia, Chino Darín e Carolina Dieckmann. Se você não viu nos cinemas (trata-se de um entre os vários bons filmes nacionais praticamente ignorados pelo público), aproveite que este terceiro longa de Dutra, o mesmo de Trabalhar Cansa (2011) e Quando Eu Era Vivo (2014), vale a pena. Rodado no Uruguai, conta a história de uma brasileira que é estuprada, mas prefere não revelar o ocorrido ao namorado. Com distanciamento e habilidade para criar climas que revelam o que há por trás das aparências, Dutra acompanha o deterioramento da relação a partir dessa escolha. Drama, Brasil, 2016, 102min. Disponível na Netflix