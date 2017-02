Filmes para ver nesta quarta-feira

Dicas de TV

NASCIDO EM 4 DE JULHO

(Born on the Fourth of July) – De Oliver Stone. Com Tom Cruise. Este premiado longa que comoveu o público nos anos 1980 (deu o Oscar de direção a Stone, ganhou os Globos de Ouro de melhor filme e ator em drama, para Cruise) narra a história de um soldado idealista que é ferido na Guerra do Vietnã. É recebido como herói, mas, paraplégico, logo se vê vítima do preconceito aos deficientes físicos. Drama, EUA, 1989, 145min. Telecine Cult, 12h50min

CAUBY – COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ

De Nelson Hoineff. Este documentário não chamaria a atenção não fosse por um momento: quando o grande cantor revela à câmera de Hoineff (de Caro Francis e Alô, Alô, Terezinha) suas experiências homossexuais na juventude, para em seguida afirmar que "logo deixou de lado as bobagens de garoto". O retrato do artista reprimido podia ser melhor, mas toca em um ponto-chave da personalidade deste eterno um ícone da cultura brasileira, morto em maio de 2016. Documentário, Brasil, 2015, 72min. Canal Brasil, 13h30min

CAROL

De Todd Haynes. Com Cate Blanchett e Rooney Mara. Delicado filme que Haynes (Não Estou Lá, Longe do Paraíso) adaptou da obra de Patricia Highsmith. A história do amor de uma jovem deslocada com uma mulher mais velha presa em um casamento de conveniência confronta instituições e padrões estabelecidos na década de 1950. A recriação de época é um primor. Um filme triste e (muito) bonito. Drama, EUA, 2015, 118min. HBO 2, 19h25min

TV aberta:

UM PRÍNCIPE EM MINHA VIDA (The Prince & Me) – De Martha Coolidge. Com Julia Stiles, Luke Mably e Miranda Richardson. Jovem príncipe dinamarquês que deseja levar uma vida normal se muda para os Estados Unidos – onde encontra uma garota comum pela qual se apaixona. Comédia romântica, EUA/República Tcheca, 2004, 111min. RBS TV, 15h10min

Streaming:

O PROFETA (Un Prophète) – De Jacques Audiard. Com Tahar Rahim, Niels Arestrup e Adel Bencherif. Este é um dos grandes filmes dos últimos anos – e um raro exemplar das cinematografias europeias disponível na Netflix. Longa que chamou a atenção do mundo para o trabalho do diretor parisiense Jacques Audiard (que depois faria Ferrugem e Osso e Dheepan: O Refúgio), O Profeta é uma das melhores obras ficcionais sobre o corrompimento dentro da prisão. No caso, de um imigrante de 19 anos que cumpre seis anos em uma cadeia francesa. Rahim, que é descendente de argelinos, foi revelado neste projeto – depois, entre outros filmes, viveu o papel-título em Samba (2014), trabalhou com Asghar Farhadi (em O Passado), contracenou com Adèle Exarchopoulos em Os Anarquistas (2015) e será Judas na produção hollywoodiana Maria Madalena, com Rooney Mara, que tem lançamento previsto para este ano. Drama, França/Itália, 2009, 155min. Disponível na Netflix