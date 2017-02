Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV

A VIDA SECRETA DE WALTER MITTY

(The Secret Life of Walter Mitty) – De e com Ben Stiller. Amada por uns, desprezada por outros, esta aventura é sensível e pode ser divertida – se você embarcar na viagem do personagem-título, um tipo sonhador criado pelo escritor James Thurber que, aqui, materializa-se no arquivologista de uma revista que corre o mundo em busca de um negativo fotográfico. A trama é pura fantasia, mas algumas reflexões são bem palpáveis – a crise da profissão do protagonista, por exemplo. Aventura, EUA, 2013, 120min. Fox, 12h15min

STEVE JOBS

De Danny Boyle. Com Michael Fassbender e Kate Winslet. A dupla de atores principais não tem igual no cinema atual. Mas não é só por isso que este filme que acompanha três momentos distintos da vida do criador da Apple é imperdível. A figura complexa e controversa que emerge do filme deve muito ao roteiro cheio de sutilezas de Aaron Sorkin (da ótima série The Newsroom e dos filmes A Rede Social e Jogos do Poder), que aqui trabalha em ótima sintonia com a encenação de Boyle (Trainspotting, Quem Quer Ser um Milionário?). Drama, EUA, 2015, 122min. Telecine Pipoca, 15h50min

JEAN CHARLES

De Henrique Goldman. Com Vanessa Giácomo e Luis Miranda. É um tanto surpreendente este drama de estética crua, naturalista, sobre a história real do imigrante mineiro confundido com um terrorista e morto pela polícia britânica. O filme tem alguns defeitos, mas muitas virtudes, entre estas a atuação de Selton Mello, no papel-título – é uma das melhores de sua carreira no cinema. Drama, Brasil, 2009, 88min. HBO Family, 21h30min

Todas as críticas e notícias de cinema em ZH

TV aberta:

EDWARD MÃOS DE TESOURA (Edward Scissorhands) – De Tim Burton. Com Johnny Depp. Fábula sobre um menino criado por um senhor que morre antes de lhe colocar mãos humanas – e, no lugar delas, acaba equipado com tesouras. Trata-se de um dos mais bem-sucedidos filmes da parceria entre Burton e Depp – um de seus filmes justificadamente mais queridos pelos fãs. Fantasia, EUA, 1990, 95min. RBS TV, 15h15min

Streaming:

BRANCO SAI, PRETO FICA – De Adirley Queirós. Com Shockito, Dilmar Durães e Marquim da Tropa. Este longa esquisitão mistura documentário com ficção científica (!) para narrar o impacto de um abuso policial na vida de dois dançarinos de um baile de black music na Ceilândia, cidade criada para alojar os pobres que se aglomeravam na recém-fundada Brasília. A frase do título foi proferida pelos PMs ao invadirem o tal baile, nos anos 1980. Morador do local, o que acaba dando ao espectador uma visão "de dentro" da Ceilândia, o diretor põe as vítimas a interpretarem a si próprias e incorpora à narrativa um terceiro personagem, vindo do futuro para testemunhar as atrocidades cometidas pelo Estado contra os excluídos. Um filme sui generis, mas que serve de exemplo perfeito para ilustrar a capacidade criativa do novíssimo cinema nacional – que, por sinal, exceto por exceções como esta, está praticamente ausente do catálogo da Netflix. Ficção científica, Brasil, 2015, 90min. Disponível na Netflix