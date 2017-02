Filmes para ver nesta sexta-feira

Dicas de TV

AQUARIUS

De Kleber Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Humberto Carrão, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. Este muito bom filme sobre o embate entre uma mulher e a construtora que a todo custo quer comprar seu apartamento no Recife diz muito sobre o Brasil atual. Pela trama, que fala de especulação imobiliária, e pelo barulho que causou após sua première internacional no Festival de Cannes – sua não escolha para representar o cinema nacional na corrida do Oscar só se justifica por questões políticas, o que também faz pensar muito sobre as relações estabelecidas no país atualmente. Drama, Brasil/França, 2016, 142min. Telecine Premium, 19h15min

ARGO

De e com Ben Affleck. Em um ano fraco, o Oscar de melhor filme sobrou para este bom thriller, que recupera a improvável porém verídica história do resgate de seis norte-americanos presos na embaixada canadense de Teerã durante a crise do Irã em 1980. Para os cinéfilos, a metáfora do cinema como salvação (um agente da CIA decide fazer um filme fictício como estratégia para resgatá-los) até que é interessante, hein? Drama, EUA, 2012, 120min. TNT, 0h10min

O ANO MAIS VIOLENTO

(A Most Violent Year) – De J. C. Chandor. Com Oscar Isaac, Jessica Chastain e David Oyelowo. Belo e pouco visto filme que acompanha a jornada de um imigrante que tenta prosperar nos negócios mas não consegue escapar da corrupção, da decadência e da brutalidade que dominam Nova York. A referência do título é ao período em que se passa a história – 1981, quando a cidade vivia o auge do surto de violência por que passou anos atrás. O protagonista é o mesmo do filmaço dos irmãos Coen Inside Llewyn Davis (2013), agora também astro da franquia Star Wars. Drama/ação, EUA, 2014, 125min. Telecine Premium, 1h55min

Streaming:

CARTEL LAND – De Matthew Heinemann. Produção original da Netflix que foi indicada ao Oscar, este muito bom documentário denuncia a corrupção do poder e a injustiça para com um homem – o mexicano José Manuel "El Doctor" Mireles. Médico conhecido na província de Michoacán, perto da fronteira com os EUA, ele iniciou um levante popular contra o domínio dos cartéis na região. Cansada da violência dos traficantes e da inoperância do Estado, a população abraçou a ideia e formou um exército independente, que, no entanto, cresceu e se mancomunou com o tráfico – e com as próprias forças do governo do México, como escancara a narrativa habilmente construída por Heineman. Decepcionado, El Doctor denunciou a corrupção no combate ao tráfico. Primeiro, sofreu um atentado. Agora, está preso. Cartel Land é uma produção independente que foi "abraçada" por Kathryn Bigelow (diretora de Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura). Veja o filme! Documentário, EUA/México, 2015, 100min. Disponível na Netflix