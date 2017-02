Filmes para ver nesta terça-feira

Na TV e na Netflix

(The Professional) – De Luc Besson. Com Jean Reno e Natalie Portman. Interpretando uma menina de 12 anos, a pequena Natalie brilha ao lado do sempre bom ator francês Jean Reno neste que é, talvez, o melhor filme de Luc Besson (de O Quinto Elemento, Subway e Imensidão Azul). A história da amizade improvável de um matador de aluguel com a garotinha que sobrevive ao massacre de sua família, e de seu plano de vingança contra o assassino, é de uma sensibilidade rara em se tratando dos longas de ação. Isso incorporando todos os clichês narrativos dos títulos do gênero. Destaque também para a atuação do grande ator britânico Gary Oldman como um excêntrico e tenebroso vilão. Ação, França/EUA, 1994, 109min. TCM, 14h45min

(Revolutionary Road) – De Sam Mendes. Com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. O casal de Titanic (1997) se reencontrou neste filmaço, o melhor da carreira de Mendes (que dirigiu Beleza Americana), inspirado na obra de Richard Yates e que lembra muito o clássico Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966), com Elizabeth Taylor e Richard Burton. Em Foi Apenas um Sonho, Winslet e DiCaprio interpretam um casal em crise, que viu sua vida sucumbir à rotina, tornando-se exatamente aquilo que não imaginava ser. Drama, EUA, 2008, 119min. Telecine Touch, 22h

(2001 – A Space Odissey) – De Stanley Kubrick. Com Keir Dullea e Gary Lockwood. Filmes não narrativos, ensaísticos em sua essência, raríssimas vezes obtiveram reconhecimento tão amplo quanto esta obra-prima. Se você é daqueles que ainda associam 2001 àquele exercício tolo sobre quais aspectos da "vida no novo milênio" apresentados no longa se concretizaram quando o ano citado no título chegou, recomenda-se revê-lo se concentrando mais em seus simbolismos: trata-se de um filme que repassa, por assim dizer, toda a aventura humana a partir da relação do homem com a tecnologia. Fundamental. Ficção científica, EUA/Grã-Bretanha, 1968, 138min. Max, 0h20min

TV aberta:

2 FILHOS DE FRANCISCO – De Breno Silveira. Com Ângelo Antônio, Márcio Kieling e Dira Paes. Fenômeno de público, este filme conquistou muitos espectadores na chamada propaganda boca a boca. Não se trata de um longa imperdível, mas também não é preciso fazer tanto esforço assim para gostar da história de Zezé Di Camargo & Luciano a partir da obsessão de seu pai em torná-los famosos. Drama, Brasil, 2005, 132min. RBS TV, 15h15min

Streaming:

MATCH POINT – De Woody Allen. Com Jonathan Rhys Meyers, Matthew Goode e Emily Mortimer. O acervo da Netflix é pobre quando o assunto são os filmes dos grandes cineastas. Allen não chega a ser uma exceção, mas é possível encontrar, no catálogo da gigante do streaming, títulos não tão óbvios como Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993). Match Point (2005), um dos melhores entre os filmes de "crime e castigo" do diretor, e talvez o melhor de sua lavra neste século 21, também está disponível. Este longa rodado na Inglaterra narra a história de um jogador de tênis que adentra a alta sociedade e, em meio a certas tensões sociais, envolve-se com a namorada de seu cunhado. É um filme icônico da parceria entre o diretor e Scarlett Johansson, musa desta sua fase mais lúbrica. Drama, EUA/Grã-Bretanha, 2005, 119min. Disponível na Netflix