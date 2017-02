Filmes para ver neste fim de semana

Dicas de TV

RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO

(Rush) – De Ron Howard. Com Daniel Brühl e Chris Hemsworth. O irregular Howard (Frost/Nixon, O Código Da Vinci, Uma Mente Brilhante) acertou a mão ao recriar os anos dourados da Fórmula-1, movimentados pela rivalidade entre o metódico Niki Lauda e o playboy James Hunt. A mise en scène impressiona, tanto pela recriação da atmosfera setentista quanto pelo realismo das sequências de corrida. Veja mesmo se você não curte automobilismo. Aventura/drama, Alemanha/Grã-Bretanha, 2013, 123min. Telecine Touch, sábado, 12h55min

CAPITAL HUMANO

(Il Capitale Umano) – De Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli e Valeria Bruni Tedeschi. Às vésperas do Natal, um ciclista é atropelado. E o motorista foge sem prestar socorro. A complexa cadeia de acontecimentos que se sucedem no seio de duas famílias envolvidas com o episódio desvenda como as relações sociais podem sucumbir em um universo de supervalorização dos bens materiais. Não há soluções óbvias: a narrativa amarrada com habilidade por Virzì (de Ovosodo e A Primeira Coisa Bela) consegue deixar de lado os quase inevitáveis maniqueísmos suscitados nesse tipo de proposta. Drama, Itália, 2013, 111min. Telecine Cult, madrugada de sábado para domingo, 0h15min

BRILHO ETERNO DE UMA MENTE SEM LEMBRANÇAS (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) – De Michel Gondry. Com Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Kirsten Dunst e Tom Wilkinson. Belo drama romântico no qual o roteirista Charlie Kaufman (Quero Ser John Malkovich) e o diretor Michel Gondry (Rebobine, Por Favor) refletem sobre o fim dos relacionamentos de maneira original. A ideia de "apagar" alguém da memória tem a ver com as fantasias típicas da ficção científica, mas serve de retrato das gerações reais de jovens obcecados pelo tempo presente que demonstram incapacidade de lidar com as dificuldades da vida adulta. Imaginativo e tocante, este longa foi indicado a dois Oscar, para melhor atriz (Kate Winslet) e roteiro original (deu a Kaufmann sua única estatueta até hoje). Drama, EUA, 2004, 108min. Paramount, sábado, às 20h, e domingo, às 11h35min



BILLY ELLIOT

De Stephen Daldry. Com Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis e Julie Walters. Bonito e delicado filme de estreia de Daldry (realizador de As Horas e O Leitor) sobre um filho de operários de 11 anos de idade que se revela apaixonado por dança. E precisa enfrentar a fúria do pai e do irmão mais velho quando eles descobrem que o piá está se dedicando a aprender a arte dos movimentos do corpo. O conflito pode parecer óbvio (estamos no ambiente dos trabalhadores das minas de carvão do interior britânico, e o diretor está falando de estereótipos culturais), mas as descobertas do universo adulto, por parte do piá, são abordadas com sensibilidade. Drama, Inglaterra/França, 2000, 110min. TCM, domingo, 19h55min

O INVASOR

De Beto Brant. Com Marco Ricca e Alexandre Borges. Dois engenheiros contratam um assassino de aluguel da periferia para matar um sócio resistente. Como numa comédia de erros, o "problema", em vez de solucionado, se multiplica quando o assassino volta e dá início a uma sequência que inclui crises de consciência e tensões advindas da relação dos dois com o "invasor" de uma classe social diferente. Bom filme, com o titã Paulo Miklos em surpreendente interpretação naquela que foi sua estreia em um papel de destaque no cinema. Drama/suspense, Brasil, 2002, 97min. Canal Brasil, domingo, 23h40min

TV aberta:

JOGO MORTAL (Big Match) – De Choi Ho. Com Lee Jung-jae, Shin Ha-kyun e Lee Sung-min. Filme coreano de ação sobre um jogador de futebol que se descobre um grande lutador de MMA. Ação, Coreia do Sul, 2014, 112min. RBS TV, madrugada de sábado para domingo, 0h10min

OS VINGADORES (The Avengers) – De Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson. O superblockbuster que uniu Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra narra a história do encontro dos super-heróis para combater uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Fantasia, EUA, 2012, 143min. RBS TV, domingo, 14h35min



OS MERCENÁRIOS 2 (The Expendables 2) – De Simon West. Com Jason Statham, Jet Li, Chuck Norris, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger. Sequência da franquia que conquistou o público saudoso dos filmes de ação dos anos passados, este filme mostra o grupo de mercenários em busca de vingança pela morte de um amigo. Ação, EUA, 2014, 126min. RBS TV, 0h de domingo para segunda-feira