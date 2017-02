Gretchen em Porto Alegre: relembre os melhores momentos e GIFs da cantora

Piripiri

Como já disse no Twitter o usuário @mikeccosta: "Existem muitas formas de responder alguém, mas poucas são tão eficientes quanto responder com gifs da Gretchen". Hoje celebrada pelo público na internet por conta da espontaneidade, a cantora e atriz começou a carreira no final dos anos 1970 ao lado das irmãs Sula Miranda e Yara e a prima Paula no grupo As Melindrosas. E, nesta quinta-feira, ela vem a Porto Alegre para apresentar, às 22h, o Show da Gretchen na Festa Safadona, na casa noturna Cucko (General Lima e Silva, 1.037).

Existem muitas formas de responder alguém, mas poucas são tão eficientes qto responder com gifs da gretchen. pic.twitter.com/XPDl2cJtRv ¿ BIG MIKE (@mikeccosta) 16 de fevereiro de 2017

Sucesso nos anos 1980 e 1990 – ela tem discos de ouro, platina e diamante, além de estrelar, com Rita Cadillac, o filme Aluga-se Moças, que permaneceu por mais de um ano em cartaz –, Gretchen ficou esquecida durante a primeira década dos anos 2000.

Em 2012, participou do reality show A Fazenda. Protagonizou, durante o programa e nos anos seguintes, uma série de cenas, entre curiosas e polêmicas, e acabou virando meme em formato de GIFs na internet. No ano passado, fez a alegria dos fãs ao posicionar-se a favor da readequação de gênero do filho, Thammy Miranda, e lançou um canal no YouTube, em outubro, no qual tem mais de 117 mil inscritos e quase 8 milhões de visualizações.

Depois de Rainha do Rebolado, a dona do suingue que conquistou Jean-Claude Van Damme virou, ao lado de Inês Brasil, também forte candidata ao posto de rainha da internet no Brasil.

Relembre 10 GIFs e momentos da artista:

1. Quando Van Damme ficou bastante emocionado com o rebolado da Gretchen:

2. Quando este GIF da Gretchen representou você naquela festa:

3. Assim como este:

4. Quando ela disse que apoiava as decisões do filho, Thammy, desde que elas o fizessem feliz.

5. Quando ela assumiu que não tinha ideia do que estava fazendo:

6. Quando ela adaptou o hit do verão, Deu Onda, e cantou e dançou para o "maridão" e os "filhotchens".

7. Quando ela protagonizou um GIF que hoje tem mais de dois milhões de visualizações no Imgur (e que é exatamente a cara de quem não participa da polêmica, mas adora ficar observando o barraco).

"No Meio do Barraco" (Gretchen) se torna o primeiro gif com certificado diamante da Gifboard, com mais de 1kk views: https://t.co/pkuwjolXj8 pic.twitter.com/UiseXRwkJI — Gifboard (@gifboardbrasil) 13 de janeiro de 2017

8. Quando ela mostrou que não é só você que não tem muita coordenação motora.

A Gretchen tentando se equilibrar sou eu hoje tentando me manter acordado pic.twitter.com/7yNqOlqOOV ¿ Willfgang (@somaisumvictor) 16 de fevereiro de 2017

9. Quando ela se arriscou no francês ao telefone:

10. E quando alguém chegou a esta maravilhosa conclusão:

não há nada nesse mundo que um gif da gretchen não explique ¿ mariana vitti (@marevitti) 10 de fevereiro de 2017

Serviço

Festa Safadona – Show da Gretchen

Quinta-feira, 16 de fevereiro

Cucko (General Lima e Silva, 1.037), às 22h (a casa abre às 20h30min)

Ingressos a R$ 40 (1º lote) e R$ 50 (2º lote), online ou no local.

Outras informações no evento no Facebook.