"La La Land" é o grande vencedor do Bafta, o Oscar britânico

Mais um troféu

Com cinco troféus (em um total de 10 indicações), o musical La La Land: Cantando Estações foi o grande vencedor do Bafta, o tradicional prêmio da Academia Britânica de Cinema. A cerimônia de anúncio dos vencedores, que consagrou a atriz Emma Stone (La La Land) e o ator Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar) foi realizada neste domingo, em Londres.

La La Land, de Damien Chazelle, superou A Chegada, Moonlight, Manchester à Beira-Mar e Eu, Daniel Blake para faturar o principal prêmio deste que é um dos termômetros do Oscar. Este último, aliás, foi o vencedor na categoria melhor filme britânico, uma das mais valorizadas do Bafta.

Além de melhor filme e melhor atriz, La La Land ainda venceu os troféus de direção, trilha sonora e fotografia. Os melhores atores coadjuvantes foram Viola Davis, por Um Limite Entre Nós, e Dev Patel, por Lion: Uma Jornada para Casa. Lion ainda venceu como melhor roteiro adaptado. A estatueta de roteiro original foi para Manchester à Beira-Mar.

No tapete vermelho, antes da cerimônia propriamente dita, quem roubou a cena foi o príncipe britânico William, que desfilou com sua mulher, Kate Middleton.

Veja a lista dos vencedores:

Melhor filme: La La Land: Cantando Estações, de Damien Chazelle

Melhor diretor: Damien Chazelle (La La Land)

Melhor ator: Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar)

Melhor atriz: Emma Stone (La La Land)

Melhor ator coadjuvante: Dev Patel (Lion: Uma Jornada para Casa)

Melhor atriz coadjuvante: Viola Davis (Um Limite Entre Nós)

Melhor roteiro original: Manchester à Beira-Mar

Melhor roteiro adaptado: Lion: Uma Jornada para Casa

Melhor filme britânico: Eu, Daniel Blake, de Ken Loach

Melhor filme de estreante britânico: Under the Shadow, de Babak Anvari

Melhor filme em língua estrangeira: O Filho de Saul, de Lázló Nemes (Hungria)

Melhor documentário: A 13ª Emenda, de Ava DuVernay

Melhor animação: Kubo e as Cordas Mágicas, de Travis Knight

Revelação (voto do público): Tom Holland

Melhor fotografia: La La Land

Melhor montagem: Até o Último Homem

Melhor design de produção: Animais Fantásticos e Onde Habitam

Melhor trilha sonora original: La La Land

Melhor cabelo e maquiagem: Florence: Quem É Essa Mulher?

Melhor som: A Chegada

Melhores efeitos visuais: Mogli: O Menino Lobo

Melhor curta britânico: Home, de vários diretores

Melhor curta de animação britânico: Love Story, de vários diretores