Ludmilla critica emissora por contratar apresentador que a chamou de "macaca"

Após a contratação do jornalista Marcão do Povo pelo SBT, muito se especulou a respeito da reação da cantora Ludmilla em relação à emissora. Quando ainda comandava o Balanço Geral do Distrito Federal, o jornalista a chamou de "macaca", comentário considerado extremamente preconceituoso e que culminou com sua demissão da Record TV.



A funkeira decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto em entrevista à revista Glamour:

— Quando ele foi demitido pela Record, eu pensei: "Caraca, fez bem, não está conivente com este tipo de ação e não concorda com este tipo de crime". Quando eu soube que o SBT o contratou, pensei: "Oi?". Não posso mudar nada. É algo que me assustou, e não imaginei isso.

