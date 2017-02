Samba esquema novo

Jorge Ben Jor será o homenageado deste ano do projeto Nivea Viva. O nome do cantor e compositor foi anunciado no final da manhã desta terça-feira em uma coletiva no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com a presença do próprio Babulina e de convidados especiais: a cantora Céu e a banda Skank. Como tem ocorrido desde o seu lançamento em 2012, com a cantora Maria Rita, a primeira capital a receber a turnê será Porto Alegre: o show está marcado para o dia 2 de abril, a partir das 16h30min, no Anfiteatro Pôr do Sol, com entrada franca.

— Porto Alegre é uma doce coincidência. O primeiro show ter sido lá foi por acaso. Mas a gente foi tão bem acolhido que ficou uma coisa nossa, uma espécie de tradição familiar. É um grande termômetro para entendermos o nosso show — justificou para a Contracapa a executiva Tatiana Ponce, diretora de marketing da Nivea Brasil e vice-presidente de inovação para Américas da empresa.

A sexta edição da iniciativa que celebra grandes nomes da MPB ou gêneros musicais reunirá no palco três gerações de artistas.

— Sou absolutamente louca pelo trabalho do Jorge, tenho todos os discos dele. Minha mãe é musa de uma música dele, Carolina Carol Bela, parceria com Toquinho — revelou Céu, antes de ouvir o próprio autor interpretar para ela um trecho da canção.

Depois de Porto Alegre, a turnê vai ao Rio (9/4), Fortaleza (7/5), Recife (21/5), Brasília (11/6) e São Paulo (25/6).

— O roteiro está sendo feito a 10 mãos, com a participação do Dadi Carvalho, parceiro de Jorge Ben Jor há tantos anos, Estamos trabalhando com 32 canções, que vão ser testadas ao longo dos ensaios. A única certeza é que o show vai começar com a música O Dia em que o Sol Declarou seu Amor pela Terra. Como o Jorge gosta muito de cinema, estou utilizando muitos filmes na cenografia — adiantou a produtora Monique Gardenberg, diretora geral do espetáculo.

Samuel Rosa lembrou a ligação íntima de seu grupo com a obra de Ben Jor:

— Ele é um inventor, no nível de Chuck Berry e Little Richard. O mundo inteiro conhece as músicas dele. Nove entre 10 bandas citavam Jorge como referência quando o Skank surgiu nos anos 1990. Nossa primeira regravação foi de Cadê o Pênalti?.

Já o próprio criador do samba esquema novo revelou qual música de seu extenso repertório melhor resume sua obra:

— Cuidado com o Bulldog, que fala de alquimia, tem ideias herméticas. É uma história que eu consegui fazer no meu estilo de poeta urbano e suburbano. É a quinta faixa do LP Solta o Pavão (disco de 1975). Escutem.