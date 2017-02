Quem é quem entre os youtubers que atuam em "Internet – O Filme"

Quantos seguidores?

Julio Cocielo

Fazendo o estilo sem noção, Cocielo chegou aos 11,7 milhões de inscritos no Canal Canalha e ganhou um quadro no programa Pânico na Band. Em Internet, seu estilo despojado fica um pouco engessado devido ao roteiro.

Felipe Castanhari

Um dos principais nomes do YouTube no Brasil, Castanhari arregimentou8,6 milhões de inscritos em seu Canal Nostalgia e 1,9 milhão no canal pessoal. No filme, ele é flagrado beijando uma menina e passa a ser ¿shippado¿.



Thaynara OG

Celebridade do Snapchat, a maranhense rende as melhores cenas do filme graças à sua desenvoltura na frente das câmeras. Ela interpreta uma fã de youtubers – e diz que gosta de todas as redes sociais, ¿menos o Snapchat¿.



Cell Bit

Nascido em Carazinho, o guri gaúcho atingiu 4,4 milhões de inscritos no YouTube comentando sessões de Minecraft. Interpreta um gamer que é sequestrado por um psicopata que quer chegar ao primeiro lugar do ranking de Street Fighter.



Rafinha Bastos

Roteirista do filme, Rafinha faz parte dos chamados ¿youtubers da terceira idade¿ – grupo de humoristas acima dos 30 anos do qual fazem parte Paulinho Serra e Maurício Meirelles. Marco Luque, ainda que não apareça, é uma piada recorrente.



Quem mais participa:

Gusta Stockler

Teddy

Pathy dos Reis

Cauê Moura

Mr. Poladoful

Igão Underground

Gabi Lopes

Paulinho Serra

Polly Marinho

Victor Meyniel

Micheli Machado

Maurício Meirelles