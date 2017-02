Relembre acidentes que marcaram os desfiles de Carnaval na Sapucaí

Incidente no Rio

Um acidente com um carro alegórico da Acadêmicos do Tuiuti deixou 20 pessoas feridas na Marquês de Sapucaí na noite desse domingo. O carro se chocou contra a grade de proteção da arquibancada na área de concentração das escolas e oito pessoas precisaram ser encaminhadas para hospitais.



Outros acidentes também marcaram a história do carnaval carioca. Relembre alguns deles.

Carro da Viradouro pega fogo na Avenida (1992)

Em 1992, um carro alegórico da escola Unidos da Viradouro pegou fogo na avenida. Naquele ano, o tema do samba-enredo escola era "A magia da sorte chegou", que contava a história dos ciganos. O fogo começou no carro "Ciganos da Rússia", que cruzava a área de dispersão com 22 pessoas em cima da alegoria, já no final do desfile. Felizmente, ninguém se feriu.



Atriz cai de carro alegórico da Unidos da Tijuca (2003)



A atriz Neuza Borges caiu de um dos carros durante o desfile da Unidos da Tijuca, em 2003. Neuza sofreu uma fratura na bacia e precisou passar por uma cirurgia. Ela recebeu 22 pinos na bacia e uma placa de titânio nos joelhos. Neuza processou a Unidos da Tijuca, que foi condenada a pagar R$ 700 mil.

Fogo no carro abre-alas da Unidos da Tijuca (2007)





O carro abre-alas da Unidos da Tijuca pegou fogo durante o desfile das campeãs, em 2007. O incêndio começou no braço da estátua principal da alegoria — um Diabo. O fogo causou correria, mas ninguém ficou ferido.



