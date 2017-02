Veja como foi a segunda noite de desfiles do Carnaval do Rio

Fim de festa

Seis escolas participaram do encerramento dos de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, na madrugada e manhã desta terça-feira.



Na avenida, União da Ilha, São Clemente, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Portela e Mangueira, fazem a alegria dos foliões.



Confira como foi o segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio:



UNIÃO DA ILHA



Foto: Vanderlei Almeida / AFP

Primeira escola a pisar na Marquês de Sapucaí no último dia de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, a União da Ilha do Governador levou o candomblé para a avenida. Com o enredo "Nzara Ndembu! Glória ao Senhor Tempo", o foco da comunidade foi na cultura dos bantos de Angola.



Com 3,4 mil membros distribuídos em 31 alas, a União da Ilha se apropriou dos quatro elementos: terra, água, fogo e ar. As alas mostraram as tradições, lendas e deuses do "grande criador do universo" Nzambi Mpungu.



Mas apesar do desfile exuberante, a escola teve problemas com seu quinto carro e deve perder pontos no quesito evolução.



Destaques do desfile:

— O penúltimo carro parou diversas vezes na Sapucaí e fez com que a escola ficasse com "buracos" no desfile.



— Tânia Oliveira, rainha de bateria, representou uma pérola do mar.



SÃO CLEMENTE



Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

A São Clemente não economizou no brilho em sua passagem pela Sapucaí. A segunda escola a entrar na avenida, nesta terça-feira, contou a história de um grande baile na Corte de Luís XIV, o Rei Sol, oferecido pelo então ministro do tesouro, Nicolas Fouquet.



Nada passou despercebido pela comunidade: as cores, o castelo, as roupas dos nobres, os músicos e até os talheres da festança que ocorreu em fevereiro de 1653 no palácio Vaux-le-Vicomte.



A São Clemente levou à avenida 30 alas, 6 carros alegóricos e 3 mil componentes. E com tranquilidade, terminou o desfile dentro do tempo regulamentar sem maiores problemas.



Destaques do desfile:

— A carnavalesca Rosa Magalhães, de 70 anos, que tem o maior número de títulos da Sapucaí, saiu no carro abre-alas, que representou a construção do palácio Vaux-le-Vicomte.



— A bateria fez algumas "paradonas" para deixar o samba-enredo apenas na boca dos integrantes da escola.



MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL



Foto: Vanderlei Almeida / AFP

Terceiro escola a desfilar, a Mocidade aproximou a Sapucaí de Marrocos. Na avenida, a escola levou as tradições de Marrakesh, em cima do tapete de Alladin ou no barco de Simbad e personagens de "As Mil e Uma Noite".



O colorido mágico e luxuoso do Oriente encantou o público do início ao fim. A bateria não apenas ditou o ritmo, mas também caiu no samba. Tinha até coreografia. A rainha de bateria simbolizava Iemanjá.



A Mocidade desfilou com 3,3 mil componentes, 33 alas e seis carros.



Destaques do desfile:

— A comissão de frente teve no céu um tapete voador e homens vestidos de beduíno que carregavam cestos de onde saíam odaliscas.



— Uma componente, que estava no alto de um carro, caiu no final do desfile. Uma parte do carro alegórico desmontou.



UNIDOS DA TIJUCA



Foto: Vanderlei Almeida / AFP

Em desfile dramático, a Unidos da Tijuca teve sua passagem pela Sapucaí com traços de tragédia. O topo do segundo carro da escola desabou sobre os integrantes, que ficaram presos na estrutura. Ao menos, 16 pessoas ficaram feridas — duas em estado grave. Devido ao acidente, a escola parou com menos de 10 minutos na avenida.

O carro do incidente representava o jazz e o carnaval de Nova Orleans, a alegoria tinha cerca de 3 metros de altura.



Para contar a história da música norte-americana, a Tijuca contou em 28 alas e seis carros alegóricos. O desfile teve referências pop, com ícones da música como Elvis e Beyoncé, além de referências ao cinema e à cultura pop dos Estados Unidos. Ao todo. 3,5 mil componentes na avenida.



Destaques do desfile:

— Tijuca ficou quase parada por mais de meia hora. As alas tiveram que desviar do carro alegórico parada no início da Sapucaí.



— Como muitas alas tiveram que entrar na avenida antes dos carros, o desfile perdeu coerência, o que também pode resultar em notas baixas para a Tijuca.



PORTELA



Foto: Vanderlei Almeida / AFP

Como um verdadeiro rio, a Portela fez o penúltimo desfile do Grupo Especial na madrugada desta terça-feira. E fez bonito. Com uma tentativa de quebrar um jejum de 33 anos sem títulos, a escola apresentou as histórias e mitos da água doce na Sapucaí.



A águia, símbolo da Portela, veio logo no início da apresentação. Majestosa, ela "tomava" conta de uma fonte de água.



Com 3,4 mil componentes espalhados em 31 alas, a escola passou pela Sapucaí sem problemas e se candidatou como uma das grandes favoritas ao título.



Destaques do desfile:

— Carros alegóricos e fantasias da escola jogaram água pela Marquês de Sapucaí.



— Com Bianca Monteiro em sua estreia como rainha de bateria, os ritmistas se trajaram como pescadores.



MANGUEIRA





Foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP

A Estação Primeira de Mangueira vai tentar o bicampeonato com toda a ajuda que puder conseguir, principalmente dos santos. Com o enredo "Só com a ajuda do santo", a escola trouxe para a avenida uma mistura de diversas crenças e religiões para representar a religiosidade do brasileiro. Destaques para o carro alegórico que trazia São Jorge e o seu dragão, e para a bateria vestida de São Francisco de Assis.

Apesar da vibração da torcida, o carro alegórico que transportava a cantora Alcione teve problemas mecânicos e acabou abrindo um buraco na evolução da escola, o que pode custar alguns pontos e acabar com o sonho do bicampeonato.

Com 3,5 mil componentes em 26 alas, seis alegorias e três tripés, a verde e rosa encerrou seu desfile com 71 minutos.





Destaques do desfile:

— Ao final do desfile da Mangueira, as pessoas que estavam nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí desceram para a avenida e seguiram a escola. Uma espécie de blocos aos gritos de "é campeão!".



— Aos 92 anos, o sambista Nelson Sargento desfilou como destaque em um carro alegórico da Mangueira.



*ZERO HORA