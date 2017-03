10 filmes portugueses essenciais do século 21

Lista

Com estreia prevista para esta quinta-feira, O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues, é um raro exemplar do cinema português a ganhar oportunidade no circuito comercial brasileiro. A despeito das dificuldades de penetração no mercado, a cinematografia de Portugal é, hoje, uma das mais prestigiadas do mundo. Confira 10 títulos de destaque lançados desde 2000.

Leia também

"O Ornitólogo" traz versão iconoclasta da vida de Santo Antônio

"Não temos medo do mistério", diz o diretor do filme, João Pedro Rodrigues

No Quarto da Vanda (2000)

Este filme se tornou referência universal entre os longas híbridos, que transitam entre a ficção e o documentário. Dá sequência à investigação sobre a vida nos subúrbios negros de Lisboa iniciada pelo diretor Pedro Costa nos anos 1990, com filmes como Ossos (1997).

O Fantasma (2000)

Ícone do cinema português que chamou a atenção do mundo nos anos 2000, O Fantasma segue um jovem que trabalha em um lixão e possui uma relação obsessiva com sexo e sensações físicas no geral. Direção: João Pedro Rodrigues.

Juventude em Marcha (2006)

Um dos mais impactantes exercícios de hibridismo de Pedro Costa, registra a vida no bairro de Fontainhas (o mesmo de Ossos e No Quarto de Vanda) após suas transformações e a partir da história de um imigrante cabo-verdiano de 75 anos de idade.

Aquele Querido Mês de Agosto (2008)

Adepto de fabulações e das contações de histórias ao estilo As Mil e Uma Noites (que adaptou em 2015), o diretor Miguel Gomes acompanha neste "docudrama" a jornada de uma equipe de cinema que viaja Portugal adentro acompanhando festas musicais populares do país.

Singularidades de uma Rapariga Loura (2009)

Entre os muitos grandes filmes deixados por Manoel de Oliveira (1908 – 2015), esta adaptação de Eça de Queirós é um destaque da fase final de sua carreira – em que trabalhou com grande poder de síntese as adaptações literárias.

Mistérios de Lisboa (2010)

A obra-prima derradeira do franco-chileno Raoul Ruiz é este monumental e superpremiado folhetim de mais de quatro horas de duração adaptado da obra de Camilo Castelo Branco que narra a história de algumas gerações de homens e mulheres entre Lisboa e Paris ao longo do século 19.

Sangue do Meu Sangue (2011)

Premiado drama familiar centrado na figura de duas mulheres vivendo em Lisboa, este é um dos expoentes da filmografia de João Canijo, diretor e roteirista que completa 60 anos em 2017.

A Última Vez que Vi Macau (2012)

Este filme codirigido por João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata narra uma viagem a Macau, território chinês colonizado por portugueses, em uma narrativa que mistura memórias e descobertas.

Tabu (2012)

Homenageando F.W. Murnau, Miguel Gomes realizou este filme que estabelece uma ponte entre Portugal contemporâneo e a África colonial. A segunda das duas metades em que a trama está dividida, sobre as memórias de uma de suas personagens, é especialmente fascinante.

Cavalo Dinheiro (2014)

Um dos filmes mais radicais de Pedro Costa, retoma o personagem Ventura, de Juventude em Marcha. Agora, ele está perdido na floresta – e todos estão atrás dele. Ganhou três prêmios, incluindo melhor direção, no Festival de Locarno.