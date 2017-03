"A Bela e a Fera" facts: 14 coisas que você não sabia sobre o novo filme da Disney

Você sabia?

1. A Bela e a Fera tem origem em conto de fadas francês publicado em 1740 por Gabrielle-Suzanne Barbot. A história se tornou mais conhecida com a versão alterada e resumida publicada em 1756 por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont.



2. Entre as muitas versões da fábula para o cinema está o clássico de 1946 dirigido por Jean Cocteau, com Josette Day como Bela e Jean Marais no papel de Fera. Uma das versões mais recentes antes do filme da Disney foi estrelada em 2014 por Léa Seydoux e Vincent Cassel, sob a direção de Christophe Gans.

3. A versão com atores de A Bela e Fera que a Disney apresenta nos cinemas agora tem como matrizes a animação homônima do estúdio lançada em 1991 e o musical de 1994 que ficou 13 anos em cartaz na Broadway.

Leia mais:

Cinco lições que aprendemos com o filme "A Bela e a Fera"

A Bela e a Fera: compare cenas e figurinos do filme com a animação de 1991

Cinema em Porto Alegre: A Bela e a Fera e outras estreias desta semana

A Bela e a Fera espelha a diversidade na fábula clássica



4. O desenho A Bela e a Fera (1991) foi o primeira animação indicada ao Oscar de melhor filme e ganhou duas estatuetas (melhor canção, para Beauty and the Beast, e melhor trilha sonora ). Também foi o primeiro título do gênero a faturar mais de US$ 100 milhões nas bilheterias.

5. A animação A Bela e A Fera integra a chamada segunda fase de outro das animações da Disney, junto a títulos como A Pequena Sereia (1989), Aladdin (1992) e O Rei Leão (1994).

6. O filme traz novas gravações das canções originais compostas por Alan Menken e Howard Ashman, incluindo trechos de letras das canções Gaston e Beauty and the Beast que não foram utilizados na animação.

7. Três novas canções, assinadas por Menken e Tim Rice, foram incluídas no filme: a balada For Evermore, interpretada por Dan Stevens (Fera); Days in the Sun, com os personagens no castelo; e Our Song Lives On, por Kevin Kline (Maurice).

8. Emma Watson avaliou como "uma experiência maravilhosa, mas também intimidadora", cantar Beauty and the Beast, sucesso na voz de Angela Lansbury no desenho animado — na versão original em inglês.

9. A decoração do castelo da Fera têm entre as referências o Mosteiro Beneditino de Braunau, na Alemanha, e o Palácio de Versailles, na França.

10. O famoso vestido amarelo de Bela soma aproximadamente 55 metros de cetim organdi, 915 metros de fio e 2.160 cristais Swarovski.

11. O diretor Bill Condon teve o filme de 1946 dirigido por Jean Cocteau como inspiração em alguns elementos cenográficos do castelo da Fera, como as luzes do terraço e das escadas e a colunata de rosas.

12. A Bela e a Fera ganhou promoção extra por conta do anúncio — pela própria Disney — de que o personagem secundário LeFou (Josh Gad), braço direito de Gaston (Luke Evans), seria gay. Por conta disso, um cinema dos EUA anunciou boicote ao filme um deputado russo pediu sua proibição no país. Quem já viu garante que se fez muito barulho por pouco ou quase nada.

13. Também contribuiu para o marketing extra do filme, às vésperas do lançamento, um ensaio fotográfico de Emma Watson para a revista Vanity Fair, no qual a atriz mostra parte dos seios. Militante feminista, Emma recebeu críticas por associar sua imagem à objetificação da mulher: E respondeu: "Feminismo é sobre dar escolha às mulheres. Feminismo não é um bastão com o qual você bate em outras mulheres. É sobre liberdade, é sobre liberação, é sobre igualdade". Eu realmente não sei o que os meus peitos tem a ver com isso. Estou confusa".

14. A Disney planeja continuar investindo em filmes live action (com atores) rememorando seus desenho inspirados em fábulas clássicas. Depois de títulos como Alice nos País das Maravilhas, Malévola, Cinderela, Mogli e A Bela e a Fera, estão no horizonte, entre outros projetos, Dumbo, Mulan, Rei Leão, A Pequena Sereia e Pinóquio.