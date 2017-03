"Amor & Sexo" e outras atrações para ver na TV nesta quinta-feira

Dicas da programação

AMOR & SEXO

RBS TV, 23h10min

Fernanda Lima receberá nomes como Liniker, Gloria Groove e As Bahias e a Cozinha Mineira para discutir questões de gênero no episódio desta noite do programa.



Foto: Band / Divulgação

PESADELO NA COZINHA

Band, 22h30min

No episódio da noite desta quinta, o chef francês Erick Jacquin vai até o restaurante Fina Farina, na zona sul de São Paulo. Só que, em vez de encontrar toda a alegria da Itália, acaba deparando com um dono desmotivado e um ambiente nada atraente.



Foto: HBO / Divulgação

TRUE BLOOD

HBO Signature, 22h

A partir desta quinta, a 1ª temporada da série será reexibida toda quinta-feira. A trama mostra como uma cidade da Lousiana se acostuma com a ideia de conviver com os vampiros. Entre os habitantes está a jovem Sookie, que se apaixona por um atraente vampiro de 173 anos.