"BBB 17": Emilly vence a prova do líder e se emociona com imunidade

O coração de Emilly terá uma folga por pelo menos alguns dias. A gaúcha de Eldorado do Sul venceu a prova do líder de ontem à noite e garantiu imunidade no próximo paredão.

A prova exigia rapidez, mas também um pouco de sorte. O desafio era encontrar as quatro embalagens de coloração para cabelos e colocá-las nos locais indicados.

— Eles entram nessas salas e lá terão várias caixas de Maxton. Eles têm que encontrar a caixa correta. Para isso, entrarão em mais de uma sala para completar a prova. No mínimo em três salas eles vão ter que entrar para conseguir completar o gabarito — explicou Tiago Leifert antes da disputa.

Confiante, Emilly já ficou emocionada antes mesmo do anúncio do resultado. Quando o apresentador confirmou a vitória da gaúcha, aí sim as lágrimas rolaram soltas.

Foto: TV Globo / Reprodução

Assim, a gaúcha garantiu a última imunidade do programa, que vai chegando na reta final. O programa termina dia 13 de abril.

