BBB ganha muro que cria lado mexicano e americano na casa

Fanfarronice

"Há um muro de concreto, entre nossos lábios / Há um muro de Berlim, dentro de mim", cantou Humberto Gessinger no clássico Alívio Imediato. Tivesse escrito a letra hoje, poderia o compositor acrescentar "há um muro meio bobo, no meio dos estúdios Globo". Apresentada nesta segunda-feira, a construção dividiu (literalmente) os enclausurados da casa do Big Brother Brasil.



Mas a treta começou bem antes. De cara, os participantes foram levados a crer que eliminariam um deles. Ali, na hora, olho no olho, sem pensar muito. Emilly, que já estava no paredão, disputou com Ieda e foi a mais votada, supostamente dando adeus ao jogo. Levada a crer que havia sido eliminada, a gaúcha de Eldorado do Sul fez até um "testamento", escolhendo as quatro pessoas com quem se identifica mais: Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel.

Lado "americano" da casa Foto: TV Globo / Reprodução

Minutos depois, foi revelado para Emilly que ela, na verdade, havia escolhido parceiros para morar com ela do lado mexicano do muro. Exatamente isso, o muro tem um "q" de fanfarronice, com um lado pintado com motivos mexicanos e outro com motivos norte-americanos. No lado americano ficaram Ieda, Pedro, Roberta, Rômulo e Vivian – que ainda não sabiam da permanência de Emilly.



Os chicanos terão a primazia na disputa do Líder, enquanto os yankees escolherão o Anjo. O paredão, que será disputado nesta terça, no entando, continua triplo, com Emilly, Marinalva e Pedro.