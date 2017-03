"Beatles na Favela" junta música, dança e números circenses

Música

Os Beatles foram para a favela. E gostaram. Parceria da banda tributo All You Need Is Love com o Grupo Cultural AfroReggae, Beatles na Favela é uma intrigante viagem pela discografia dos Fab Four, que tem apresentação única neste domingo, no Teatro do Bourbon Country.



Em turnê desde abril de 2016 pelo Brasil, o espetáculo mistura o cancioneiro dos Beatles com projeções multimídias, efeitos especiais e performances de artistas do AfroReggae, que vão de dança a números circenses, como trapézio e acrobacias.



– Enquanto a banda toca, fotos e vídeos ilustram um pouco o universo de cada música. Durante Yellow Submarine, por exemplo, um submarino surge saindo de uma favela do Rio para invadir o mundo psicodélico do fundo do mar – explica Carlos Branco, diretor do musical.



O repertório, de 32 músicas, inclui não apenas canções dos Beatles, mas clássicos da discografia individual de cada um dos integrantes – como Imagine, de John Lennon, Live and Let Die, de Paul McCartney, e My Sweet Lord, de George Harrison. Tudo executado ao vivo pela All You Need is Love com o apoio de uma orquestra e participação do instrumentista Rico Venerito, tocando sitar indiano, e do maestro Mário Lucio Marques regendo a orquestra e tocando sax tenor.



– O espetáculo não tem exatamente uma narrativa – define Branco – São as músicas que trazem a mensagem que os Beatles gostariam de passar.



