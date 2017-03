Brasiliense Rômulo é eliminado do BBB 17, e gaúchos se salvam

Vitória gaúcha

Na sua estreia em paredões, Rômulo foi eliminado da casa do Big Brother Brasil, na noite de ontem. O diplomata, 39 anos, levou 65,12 % dos votos do público.

Ele disputou o paredão com os gaúchos Ieda e Marcos. Com o resultado, cresce a expectativa de vitória de um representante do Rio Grande do Sul, que segue com três participantes no jogo – além do cirurgião e da aposentada, Emilly luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A saída do brasiliense não foi exatamente uma surpresa para o público, já que as pesquisas de sites especializados no programa davam conta de que ele seria eliminado. Durante a segunda-feira, em conversas na casa, a estratégia de Rômulo era tentar desqualificar os seus oponentes de paredão. Em um papo, o brother afirmou que Ieda tem "problemas de comunicação" dentro da casa. Em outra conversa, criticou o romance de Marcos com Emilly, principalmente pela questão da diferença de idade dos dois.

O brasiliense não teve lá uma passagem com muito brilho e apresentou um discurso até conformista no domingo, quando foi indicado ao paredão. Na ocasião, disse que estava cansado da tensão dentro da casa, agradeceu ao BBB e declarou que"o que o público decidisse estava decidido".