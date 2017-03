Castelo Rá-Tim-Bum terá réplica em São Paulo 

Exposição

O Memorial da América Latina, em São Paulo, construiu uma réplica do Castelo da série Castelo Rá-Tim-Bum em uma área de 700m² anexa ao Pavilhão da Criatividade para a exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo, que começa no dia 31 de março.



De acordo com o Memorial, o espaço reproduz com o desenho original do seriado, desde o lado externo – porta, torre com 15 metros de altura, bandeira tremulando, janelas, colunas e catavento – até a cenografia dos ambientes interiores, proporcionando verdadeira experiência, em que o público se sentirá no castelo da TV. A atriz Angela Dippe, a intérprete de Penélope, mostrou a construção no Instagram Stories e divulgou a exposição.

SURPRESA REVELADA! Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Memorial da America Latina! Começa dia 31 de Março! Espero vocês! ¿¿ #casteloratimbum #angeladippe #memorialnocastelo Uma publicação compartilhada por Angela Dippe (@angeladippe) em Mar 17, 2017 às 11:11 PDT

Leia mais:

20 anos depois, entenda por que "Castelo Rá-Tim-Bum" foi um grande programa e segue influente



A TV Cultura, mantida pela Fundação Padre Anchieta, e a Caselúdico, empresa referência na montagem de grandes exposições e responsável por toda a cenografia são parceiras do projeto.

Ingressos começam a ser vendidos neste sábado, das 10h às 20h, na bilheteria especial do Espaço Gabo (portões 8 e 9), no Memorial (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, no bairro Barra Funda, em São Paulo), e a partir de segunda-feira, dia 20, pelo site www.ratimbumocastelo.com.br. O valor é de R$ 20 e a visitação será de terça-feira a domingo, das 9h às 22h.



Leia as últimas notícias do dia