Caxias recebe nova edição do Festival de Música de Rua

Música

Vai ser a mistura do Brasil com ele mesmo. E com parte da América do Sul. Tudo na rua, de graça, entre sexta e domingo, em Caxias do Sul, durante a primeira metade da edição 2017 do Festival Brasileiro de Música de Rua.



Em seu sexto ano, o festival se esforçou para juntar os extremos do continente sul-americano: do Pará a Argentina, de Pernambuco ao Chile, do Rio Grande do Norte ao Uruguai, de Sergipe ao Rio Grande do Sul, a ideia é celebrar e fomentar a diversidade da música com acesso amplo e irrestrito.



Leia mais

"Divide" consolida Ed Sheeran no topo da música pop

VÍDEO: Luiz Marenco leva noite milongueira para o Theatro São Pedro

Black Sabbath confirma o fim da banda



– É uma mensagem que queremos passar para o Brasil, de que precisamos nos unir neste momento em que as políticas públicas culturais estão em uma situação tão complicada – explica Luciano Balen, diretor do festival.



Balen explica que a programação deste ano seguiria como nos anos anteriores, com quase duas semanas de atrações diárias espalhadas pela cidade. Mas a crise econômica obrigou os organizadores a repensarem o formato, que ficou dividido em quatro partes: começa agora, com espetáculos em pontos fixos da cidade (Praça Dante Alighieri e Estação Férrea) e uma série de palestras sobre o mercado da música. As próximas duas etapas, com datas ainda a definir, consistem em ocupar outros logradouros de Caxias e estender o festival para Gramado, Garibaldi, Flores da Cunha e Bento Gonçalves.



Segundo o diretor, mais de 400 artistas se inscreveram para participar desta edição, cujo critério de seleção foi ajudar Caxias a se conectar com festivais do Brasil e América Latina.



– Não são necessariamente os mesmos grupos, mas todo o line-up está alinhado com essa proposta, muito presente em outros festivais, de promover resgate histórico ao mesmo tempo que oferece música atual – salienta Balen.



Entre as atrações, estão o paraense Felipe Cordeiro, que mistura pop com ritmos do Norte do Brasil, como carimbó e guitarrada; o multi-instrumentista argentino Manu Sija; o ex-integrante do Cordel do Fogo Encantado, Clayton Barros, que vem apresentar o projeto Violeiro Elétrico; os sergipanos da Coutto Orchestra, que mesclam samba de coco e xote com música eletrônica; e a cantora uruguaia Lucia Merico.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA



SEXTA-FEIRA



PRAÇA DANTE ALIGHIERI

17h _ Clayton Barros (Pernambuco)

18h _ Lorena Nunes (Ceará)



ZARABATANA CAFÉ

19h _ DJ Muzak (Caxias do Sul)

20h _ Jam de Integração



SÁBADO



INCUBADORA DA MÚSICA NO SESC CAXIAS DO SUL (Moreira César, 2.462)

10h _ Marketing Digital com Thais Martins (Social Media Natura Musical)

10h30 _ Conteúdo para Redes Sociais com Thais Martins (Social Media Natura Musical)

11h _ O Fonograma e a Era Digital com David Dines (Tratore)

11h40 _ Pra que serve um selo? com Jonas Bender Bustince (Honey Bomb Records)

Meio-dia _ Intervalo

13h _ Passaporte Latino-América com Mayra Rizzo (Conexão Latina) e Paula Rivera (MMF LATAM e Agencia PR Producciones)

13h30 _ Conexão Festivais Brasileiros com Lucas Hanke (Marquise 51), Anderson Foca e Ana Morena Tavares (DoSol), Bernardo Bravo (Psicodália), Tomás Seidl (Mississippi Delta Blues Festival), Sarah De Almeida Brito e Paulo Zé Barcellos Filho (Morrostock), Rafael Bandeira (Festival Ponto) e Leonardo Ferrolho (Paralela)

14h _ Pra onde vai a Música como negócio? com Tita Sachet (Secretaria de Cultura de Caxias do Sul) e Geraldinho Magalhaes (Casa de Fulô)



SHOWS NA ESTAÇÃO FÉRREA

Das 15h às 22h

Magabarat (Caxias do Sul)

Catavento (Caxias do Sul)

Clayton Barros (Pernambuco)

Lorena Nunes (Ceará)

Lucia Merico (Uruguai/Argentina)

Bernardo Bravo (Paraná)

Manu Sija (Argentina)

Qowasi (Chile)

Camarones Orquestra Guitarrística (Rio Grande do Norte)



LEVEL CULT (Cel. Flôres, 789)

23h _ Festa oficial do festival (com cobrança de ingresso)



DOMINGO



SHOWS NA ESTAÇÃO FÉRREA

Das 15h às 20h

Circo da Silva (Chile/Brasil)

Sabar África + De Ros (Senegal/ Gana/ Brasil)

Vic Limberger (Caxias do Sul)

YANGOS (Caxias do Sul)

Coutto Orquestra (Sergipe)

Felipe Cordeiro (Pará)