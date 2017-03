CineClube ZH promove sessão exclusiva de "Fragmentado"

Clube do Assinante

Antes da estreia, marcada para o dia 23, associados ao Clube do Assinante puderam conferir de graça Fragmentado, o novo filme de M. Night Shyamalan com exclusividade no CineClube ZH, na manhã deste sábado, no GNC Moinhos, em Porto Alegre.

Depois do filme, aconteceu um papo com o público mediado por Roger Lerina, com o convidado Robson de Freitas Pereira, cinéfilo e psicanalista integrante da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Appoa) e um dos organizadores do seminário O Divã e a Tela, que há anos exibe filmes para os associados, seguidos de debates que aproximam o cinema da psicanálise.



Leia mais sobre cinema

Arte e humanismo caminham juntos em "O Filho de Joseph", novo filme do diretor de "La Sapienza"

Filme "Fatima" promove a ponte entre passado e futuro dos imigrantes na França



No thriller de suspense, estrelado por James McAvoy (X-Men: Apocalipse, Desejo e Reparação), que interpreta Kevin, um sujeito perturbado que possui nada menos do que 23 personalidades, que se manifestam aleatoriamente. Forçado por uma delas a sequestrar três garotas, entre elas Casey (Anya Taylor-Joy, de A Bruxa), Kevin divide-se em uma batalha contra as forças que existem dentro dele – e também as que estão ao seu redor.

Leia as últimas notícias de entretenimento